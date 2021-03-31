"Алкогольний скандал" у Раді: "слуга народу" Швець каже, що здав аналізи

Під куполом між депутатами "Слуги народу" та "Європейської солідарності" спалахнув скандал. Депутату Сергію Швецю з президентської політсили закидали те, що він нетверезий. Аби спростувати звинувачення, політик здав аналізи.

На своїй фейсбук-сторінці він написав, що день у Раді був шаленим. Мовляв, його з трибуни оббрехали соратники Порошенка.

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"Після того, як я показав Порошенкові його цитату з Путіним:"Жму руку, обнимаю!", члени фракції почали цькувати мене особисто", – наголосив він.

Булінг ін рада ін екшн. Договорилися до того, що я нетверезий. Аби припинити базарні балачки, сам пішов у лікарню та здав аналізи,

– запевнив Швець.

Народний депутат пообіцяв, що найближчими днями, коли отримає результати тесту на алкоголь, обов'язково оприлюднить їх у мережі.

Скандал у Раді через алкоголь

Між нардепами зі "Слуги народу" та "ЄС" спалахнула суперечка під час обговорення протестів на підтримку Стерненка. За трибуною виступала Ірина Геращенко.

Вона заявила, що у 1 ряді сидить нетверезий народний обранець, прізвище якого "починається на літеру Ш". Політикиня попросила провести нардепу алкогольний тест.

Ян Доброносов у фейсбуці пояснив, що мовилося про Швеця. Геращенко прокоментувала його допис: "Я не просто стверджую, а звернулася до поліції, аби взяли алкопробу".

Натомість Швець відкидає ці звинувачення. Він запевнив, що не вживав алкоголь. "З дуру одна з депутаток про це гавкнула", – наголосив "слуга народу".

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