"Слуга народу" Шуляк засвітила у Раді сережки за понад 100 тисяч гривень: фото

"Слуга народу" Олена Шуляк прийшла у Раду у розкішному вбранні. Увагу до її образу привернули, зокрема, дорогі сережки та сумку.

Джерело: "Апостроф"

Депутатка прийшла 3 лютого у парламент у сукні білого кольору. Її образ доповнювали розкішна сумка та сережки Van cleef & Arpels.

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Зауважимо, що вартість цих сережок, згідно з інформацією офіційного сайту бренду, сягає 3,1 тисячі фунтів стерлінгів (станом на 3 лютого це – понад 118 тисяч гривень).



Олена Шуляк в Раді / Фото "Апострофу"



Сережки "слуги народу" Олени Шуляк / Фото "Апострофу"



Скільки коштують сережки Van cleef & Arpels / Скриншот

Крім цього, "слуга народу" мала сумку коричневого кольору. Її вартість – 1 932 фунтів стерлінгів або ж понад 73 тисячі гривень.

Що відомо про Олену Шуляк

45-річна українська підприємниця та політикиня. Співзасновниця Спілки українських підприємців.

Навчалась в Українському транспортному університеті, спеціальність – "Економіка та управління в будівництві".

Також заочно здобувала освіту у КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Психологія".

Заступниця голови комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

У листопаді 2019 року стала представником Кабінету міністрів у Верховній Раді.

Дані з "Вікіпедії"