"Слуга народу" Шуляк засвітила у Раді сережки за понад 100 тисяч гривень: фото

"Слуга народу" Олена Шуляк прийшла у Раду у розкішному вбранні. Увагу до її образу привернули, зокрема, дорогі сережки та сумку.
Джерело: "Апостроф"
Депутатка прийшла 3 лютого у парламент у сукні білого кольору. Її образ доповнювали розкішна сумка та сережки Van cleef & Arpels.
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Зауважимо, що вартість цих сережок, згідно з інформацією офіційного сайту бренду, сягає 3,1 тисячі фунтів стерлінгів (станом на 3 лютого це – понад 118 тисяч гривень).
Олена Шуляк в Раді / Фото "Апострофу"
Сережки "слуги народу" Олени Шуляк / Фото "Апострофу"
Скільки коштують сережки Van cleef & Arpels / Скриншот
Крім цього, "слуга народу" мала сумку коричневого кольору. Її вартість – 1 932 фунтів стерлінгів або ж понад 73 тисячі гривень.
Дані з "Вікіпедії"