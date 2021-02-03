"Слуга народу" Шуляк засвітила у Раді сережки за понад 100 тисяч гривень: фото
"Слуга народу" Олена Шуляк прийшла у Раду у розкішному вбранні. Увагу до її образу привернули, зокрема, дорогі сережки та сумку.
Джерело: "Апостроф"
Депутатка прийшла 3 лютого у парламент у сукні білого кольору. Її образ доповнювали розкішна сумка та сережки Van cleef & Arpels.
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Зауважимо, що вартість цих сережок, згідно з інформацією офіційного сайту бренду, сягає 3,1 тисячі фунтів стерлінгів (станом на 3 лютого це – понад 118 тисяч гривень).
Олена Шуляк в Раді / Фото "Апострофу"
Сережки "слуги народу" Олени Шуляк / Фото "Апострофу"
Скільки коштують сережки Van cleef & Arpels / Скриншот
Крім цього, "слуга народу" мала сумку коричневого кольору. Її вартість – 1 932 фунтів стерлінгів або ж понад 73 тисячі гривень.
Що відомо про Олену Шуляк
- 45-річна українська підприємниця та політикиня. Співзасновниця Спілки українських підприємців.
- Навчалась в Українському транспортному університеті, спеціальність – "Економіка та управління в будівництві".
- Також заочно здобувала освіту у КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Психологія".
- Заступниця голови комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
- У листопаді 2019 року стала представником Кабінету міністрів у Верховній Раді.
Дані з "Вікіпедії"
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