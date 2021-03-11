Український депутат зі "Слуги народу" Євген Шевченко похвалив самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. А от його противників обізвав "муд***ми", "виродками" і "під***сами".

Ба більше, Шевченко пообіцяв спільно з Лукашенком показати українцям, як правильно "світом правити". Такий емоційний пост з'явився у телеграм каналі "Украина Евгения Шенченко" 10 березня.

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Всі, хто проти Лукашенка – "муд**и і виродки"

Народний депутат України з фракції "Слуга народу" Євгеній Шевченко розкритикував білоруську опозицію. Та все б нічого, але зробив він це на вкрай агресивний кшталт.

Особливо депутатові не сподобався опозиційний антилукашенківський телеграм-канал NEXTA: "Nexta – ви просто боягузливі під***си".

Але й інших противників самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка Євгеній Шевченко не пошкодував словами: "Всі, хто на Батьку ллють цю брехню – кінчені муд**и й виродки".

"Лукашенко від Народу, і для Народу. І ми разом вам ще покажемо, як світом правити", – гучно заявив Шевченко.

На що ж так образився Шевченко? Він цього не пояснив у повідомленні, але можемо припустити, що так український депутат відреагував на розслідування NEXTA "Лукашенко. Золоте дно" (про розкішні палаци політика).

"Лукашенко. Золоте дно": про що фільм

Журналісти розповіли про резиденції Лукашенка – офіційні і "подаровані" близькими бізнесменами. Таких начебто аж 18. Також у фільмі згадано про літаки й вертоліт, на яких Лукашенко літав над Мінськом під час протестів.

За словами авторів, з 2014 року Євросоюз виділив білоруській владі 4 мільярди євро, значна частина яких пішла на особисті потреби Лукашенка.

Що не так з депутатом Шевченком

У жовтні 2019 Шевченко засвітився на російському пропагандистському телеканалі. Бо, мовляв, хотів донести до росіян українську точку зору.

У листопаді 2019 Шевченко заявив, що російськомовних жителів східних областей України силою змушують спілкуватися українською, "переламуючи через коліно".

У серпні 2020 Євгеній Шевченко закликав білорусів пробачити Олександру Лукашенку "його гріхи та злочини". Просто тому, що любов і прощення – це добре.

Тоді ж депутат привітав Лукашенка з начебто перемогою на президентських виборах, ігноруючи протести у Білорусі та заяви з низки європейських країн про сфальсифіковані вибори.

А в лютому 2021 Шевченко взагалі поїхав до Білорусі, де відвідав Всебілоруські збори. На цьому заході виступав самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

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