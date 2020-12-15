Нардеп від "Слуги народу" Олег Семінський під час засідання Верховної Ради 15 грудня обирав комплектацію для машини. Чиновник розглядав різноманітні автомобільні деталі.

Так, на засіданні нардеп розглядав у смартфоні деталі для Mercedes, повідомляє "Цензор.НЕТ"

До речі "Слуга народу" бронював апартаменти у Домінікані на засіданні Ради

До речі, сторінки з комплектацією політик відкрив одразу на телефоні та ноутбуці. На фото, які оприлюднили ЗМІ, видно, що Семінський дивився на самі автівки, сидіння для машини, бампери та інші деталі.

Подібні випадки із Семінським

Семінський є заступником голови Комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Раніше політик вже встиг відзначитись схожими випадками. Наприклад, раніше політика спіймали на листуванні з коханкою у стінах парламенту. Переписка, до речі, була доволі інтимна.

Крім того, раніше нардеп спускав колеса автівкам у Чернігові. Семінський запевняв, що це через те, що за ним стежили.



Семінський розглядає деталі для авто / Фото "Цензор.НЕТ"



Нардеп обирає комплектацію для авто / Фото "Цензор.НЕТ"

Джерело: https://censor.net/ua/p323712