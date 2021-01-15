"Слуга народу" проведе засідання фракції: які теми обговорять
Народні депутати від провладної фракції "Слуга народу" наприкінці місяця планують провести засідання. Попередня дата зібрання – 25 січня.
На порядку денному найімовірніше будуть тарифи та інші актуальні теми. Про це повідомила нардепка Юлія Гришина на своїй сторінці у телеграмі.
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"Слуги народу" також бажають заслухати колишню очільницю делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Єлизавету Ясько, яку звільнили з посади 11 січня. Після цього вона неодноразово заявляла про прямий тиск на неї з боку колег по фракції та Офісу президента.
Нехай всі свої звинувачення в бік членів власної фракції висловить нам в очі,
– наголосила Гришина.
Також парламентерка додала, що під час зібрання необхідно розглянути питання персональних санкцій Мінфіну США проти Олександра Дубінського. Нардепа підозрюють у втручанні в американські вибори.
"Слуги народу" вимагають розібратися із ситуацією з Дубінським
- 11 січня 2021 року Міністерство фінансів США внесло народного депутата України від "Слуги народу" Олександра Дубінського та 6 українських громадян до переліку осіб і компаній, звинувачених у втручанні в американські вибори.
- Офіційно фракція не обговорювала факт внесення Дубінського до санкційного списку США. Однак нардепи вже висловили свою думку щодо цього.
- Євгенія Кравчук наголосила, що часто кроки та висловлювання Дубінського не збігалися з позицією політсили. Водночас наголосила: офіційна позиція України завжди полягала в тому, що втручання в процес виборів в будь-якій країні є неприпустимим.
- Сам ж Дубінський написав листи Корнієнку та Арахамії, в яких вимагав скликати засідання фракції.
- Радник Єрмака Михайло Подоляк заявив, що Президент України Володимир Зеленський не реагуватиме на запровадження американських санкцій проти Дубінського.
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