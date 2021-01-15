Народні депутати від провладної фракції "Слуга народу" наприкінці місяця планують провести засідання. Попередня дата зібрання – 25 січня.

На порядку денному найімовірніше будуть тарифи та інші актуальні теми. Про це повідомила нардепка Юлія Гришина на своїй сторінці у телеграмі.

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"Слуги народу" також бажають заслухати колишню очільницю делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Єлизавету Ясько, яку звільнили з посади 11 січня. Після цього вона неодноразово заявляла про прямий тиск на неї з боку колег по фракції та Офісу президента.

Нехай всі свої звинувачення в бік членів власної фракції висловить нам в очі,

– наголосила Гришина.

Також парламентерка додала, що під час зібрання необхідно розглянути питання персональних санкцій Мінфіну США проти Олександра Дубінського. Нардепа підозрюють у втручанні в американські вибори.

Зверніть увагу! Партія "Слуга народу" у 2021 році отримає 345,8 мільйона гривень державного фінансування. Політсила матиме найбільше через перемогу на парламентських виборах.

"Слуги народу" вимагають розібратися із ситуацією з Дубінським