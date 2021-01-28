Колись точно відбудеться, – Гетманцев про відставку Шмигаля

У фракції "Слуга народу" прокоментували чутки про відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Там запевнили, що "колись Шмигаль точно піде у відставку", але не зараз.
Джерело: 24 канал
Нардеп від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев зауважив, що "слуги" наразі не обговорюють можливість відставки Дениса Шмигаля. Його роботою у фракції нібито задоволені.
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Гетманцев додав, що не впевнений, що можливість відставки обговорюватимуть навіть навесні.
Відставка прем'єр-міністра колись відбудеться точно. Я не впевнений, що це станеться навесні. На фракції питання про відставку прем'єр-міністра взагалі не обговорюється сьогодні, і не обговорюється відставка уряду загалом,
– сказав Гетманцев.
Він наголосив, що робота і прем'єр-міністра, і Кабінету міністрів була за весь час безпрецедентною, а тому "це не дозволяє оцінити їхні результати".