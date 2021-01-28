Колись точно відбудеться, – Гетманцев про відставку Шмигаля

28 січня 2021 , 12:13
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У фракції "Слуга народу" прокоментували чутки про відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Там запевнили, що "колись Шмигаль точно піде у відставку", але не зараз.

Джерело: 24 канал

Нардеп від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев зауважив, що "слуги" наразі не обговорюють можливість відставки Дениса Шмигаля. Його роботою у фракції нібито задоволені.

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Гетманцев додав, що не впевнений, що можливість відставки обговорюватимуть навіть навесні.

Відставка прем'єр-міністра колись відбудеться точно. Я не впевнений, що це станеться навесні. На фракції питання про відставку прем'єр-міністра взагалі не обговорюється сьогодні, і не обговорюється відставка уряду загалом,
– сказав Гетманцев.

Він наголосив, що робота і прем'єр-міністра, і Кабінету міністрів була за весь час безпрецедентною, а тому "це не дозволяє оцінити їхні результати".

Ймовірна відставка Шмигаля та його уряду: останні новини

  • Про ймовірну відставку Шмигаля та його уряду говорять вже кілька місяців, однак офіційно інформацію ніхто не підтверджує.
  • На початку грудня 2020 року Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков також запевняв, що не розглядатимуть питання щодо зміни прем'єр-міністра України найближчим часом. Водночас у самому уряді можливі кадрові зміни.
  • Сам Шмигаль заявляв, що не знає, коли піде з посади. "Я думаю, що я зрозумію, коли цей час прийде", – запевнив прем'єр.