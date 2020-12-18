"Слуга народу" Гунько прийшов Раду з годинником за 12 тисяч доларів: фото
Народний депутат від фракції "Слуга народу" Анатолій Гунько прийшов на засідання Верховної Ради з дорогим годинником. Його вартість становить 12 тисяч доларів.
Годинник від фірми Breguet. Про це пише "Апостроф".
До слова Гунько склав присягу народного депутата
В інтернеті зазначено, що вартість такого аксесуару становить 12 тисяч доларів. А це приблизно понад 150 прожиткових мінімумів в Україні.
Анатолій Гунько з годинником за 12 тисяч доларів / Фото "Апострофу"
Що відомо про Анатолія Гунько
- 25 жовтня в Україні відбулись довибори до Верховної Ради на 208 окрузі в Чернігівській області.
- Тоді перемогу отримав кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько.
- Його головним конкурентом був лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко. Гунько набрав на 1 442 голосів виборців більше.
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