Народний депутат від фракції "Слуга народу" Анатолій Гунько прийшов на засідання Верховної Ради з дорогим годинником. Його вартість становить 12 тисяч доларів.

Годинник від фірми Breguet. Про це пише "Апостроф".

До слова Гунько склав присягу народного депутата

В інтернеті зазначено, що вартість такого аксесуару становить 12 тисяч доларів. А це приблизно понад 150 прожиткових мінімумів в Україні.



Анатолій Гунько з годинником за 12 тисяч доларів / Фото "Апострофу"

Що відомо про Анатолія Гунько