"Слуга народу" перенесла з'їзд на 11 лютого: з чим це пов'язано

З'їзд президентської партії "Слуга народу, який мав відбутися 10 лютого перенесли. Його проведуть вже наступного дня, 11 лютого.

Такою інформацією поділилася народна депутатка Євгенія Кравчук, заступниця глави фракції "Слуга народу" у Верховній Раді.

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Вона пояснила, що зміни не пов'язані з появою нових питань у порядку денному. Натомість мовиться про робочі моменти, пов'язані з графіком делегатів та майбутніх кандидатів на довиборах у Раду.

Про що говоритимуть "слуги"

Раніше лідер партії Олександр Корнієнко поділився планами депутатів. Вони, зокрема, маю намір спілкуватися про законопроєкти щодо обігу зброї та ініціативи щодо "євроблях".

Водночас він не уточнив, чи будуть підіймати питання про повторне призначення Юрія Вітренка першим віцепрем'єром. Проте запевнив, що наразі тривають відповідні консультації.

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Зауважимо, що після з'їзду "слуг" також планують брифінг Корнієнка та кандидатів в народні депутати України – замість тих, що відмовилися від мандатів.

Додаткові вибори у парламент: що відомо

Вони відбудуться 28 березня 2021 року в округах у Донецькій області та на Івано-Франківщині.

У 50 окрузі на Донеччині потрібно провести вибори, оскільки Руслан Требушкін склав повноваження – натомість став мером Покровська.

на Донеччині потрібно провести вибори, оскільки Руслан Требушкін склав повноваження – натомість став мером Покровська. У 87 окрузі на Івано-Франківщині схожа ситуація. Тамтешній мажоритарник Зеновій Андрійович став головою Надвірнянської ОТГ.