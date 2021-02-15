Це скандальчик: "Слуга народу" не підтримує заяву Милованова про МВФ

Данило Гетманцев заявив, що "Слуга народу" не підтримує грубих висловлювань Тимофія Милованова на адресу МВФ. Це єдина правильна реакція.

Голова фінансового комітету Верховної Ради та нардеп від "Слуги народу" Гетманцев наголосив, що висловлювання Милованова – це скандальчик, який не вартує обговорень. У ньому немає жодного сенсу.

Актуально Буде важко, але не катастрофічно, – Гетманцев про відсутність траншу МВФ у 2021

Пан Милованов є такою екстравагантною фігурою у нашій команді і ми його за це любимо іноді, а іноді – ні,

– наголосив Гетманцев.

Нардеп також наголосив: Милованов дозволяє собі певні вислови, які не підтримує "Слуга народу".

Що Гетманцев сказав про МВФ

Через 3 – 4 роки Україна хоче відмовитися від кредитування, однак не від співпраці з МВФ.

Місія МВФ не задоволена станом реформ. Однак і українську сторону наразі не влаштовує стан реформ у країні.

Гетманцев про МВФ: дивіться відео

Що Милованов сказав про МВФ

Місія МВФ завершила свою роботу в Україні . Однак перегляд програми співпраці так і не відбувся.

15 лютого Милованов вкрай специфічно прокоментував закиди у невдачі в переговорах із МВФ. Політик заявив, що місія МВФ в Україні "обкакалася".

Згодом Милованов пояснив: він вважає, що Україна та МВФ ведуть складні переговори. І це відбувається через позиції обох сторін. За словами політика, МВФ є стратегічним партнером України.