Це скандальчик: "Слуга народу" не підтримує заяву Милованова про МВФ
Данило Гетманцев заявив, що "Слуга народу" не підтримує грубих висловлювань Тимофія Милованова на адресу МВФ. Це єдина правильна реакція.
Джерело:24 канал
Голова фінансового комітету Верховної Ради та нардеп від "Слуги народу" Гетманцев наголосив, що висловлювання Милованова – це скандальчик, який не вартує обговорень. У ньому немає жодного сенсу.
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Пан Милованов є такою екстравагантною фігурою у нашій команді і ми його за це любимо іноді, а іноді – ні,
– наголосив Гетманцев.
Нардеп також наголосив: Милованов дозволяє собі певні вислови, які не підтримує "Слуга народу".
Що Гетманцев сказав про МВФ
- Через 3 – 4 роки Україна хоче відмовитися від кредитування, однак не від співпраці з МВФ.
- Місія МВФ не задоволена станом реформ. Однак і українську сторону наразі не влаштовує стан реформ у країні.
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Що Милованов сказав про МВФ
15 лютого Милованов вкрай специфічно прокоментував закиди у невдачі в переговорах із МВФ. Політик заявив, що місія МВФ в Україні "обкакалася".
Згодом Милованов пояснив: він вважає, що Україна та МВФ ведуть складні переговори. І це відбувається через позиції обох сторін. За словами політика, МВФ є стратегічним партнером України.
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