Соціолог Володимир Паніотто заявив, що електорат "Слуги народу" молодший, аніж в інших партій. Втім, він є досить рівномірним по всій території України та майже не відрізняється за типам населених пунктів.

Паніотто про "Слугу народу"

Якщо весь електорат партії взяти за 100%, то в розподілі – у Центрі "Слугу народу" підтримують 35% виборців, на Півдні – 30%, Заході – 23% і на Сході – 12%. Про це в інтерв'ю "РБК-Україні" розповів генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Паніотто.

Цікаво Нема альтернативи: соціолог про високі рейтинги Зеленського

Такі показники зумовлені лише тим, що у центральних областях проживає більше людей, аніж у східних. Відповідно і більше осіб, які голосуватимуть за пропрезидентську партію.

Втім, якщо взяти відсоток тих, хто підтримує "Слугу народу" в різних регіонах (тобто 100% – це кількість людей в кожному з регіонів), то картина буде зовсім іншою.

У Центрі найменше – 14% виборців,

на Сході – 25%,

на Півдні – 23%.

на Заході – 16%.

"Слуга народу" популярніша на Сході. Просто в Центрі більш чисельне населення,

– пояснив гендиректор КМІС.

До речі, за його словами Володимир Зеленський залишається лідером у президентському рейтингу через те, що в українців немає альтернативи. Рівень довіри до старих політиків вже давно впав.