Нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук, який називав COVID-19 вигаданою хворобою, відзначився новою заявою. Цього разу політик розповів, що заняття проституцією забирає енергію у жінки та не додає її чоловікові.

Таку думку нібито транслюють ведичні науки. Про це Камельчук заявив в інтерв'ю "Громадському".

Актуально "Слуга народу" Камельчук пояснив свою скандальну заяву про "вигаданий COVID-19"

Проституція – вона забирає енергію в жінки, яка займається цим. І вона не додає точно енергії чоловікові, який іде до подібної жінки. Якщо ви не знаєте, при нагоді можу навести приклади, вам багато психологів про це розкажуть, це у ведичних науках про це розписано,

– заявив Камельчук.

Що ще сказав нардеп

Роздача енергії особливо іноземцям зменшує рівень енергії загалом у країні.

Аборт – це смерть всередині себе.

Що було перед тим