Проституція забирає енергію у жінки, це у ведичних науках розписано, – "Слуга народу" Камельчук
Нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук, який називав COVID-19 вигаданою хворобою, відзначився новою заявою. Цього разу політик розповів, що заняття проституцією забирає енергію у жінки та не додає її чоловікові.
Таку думку нібито транслюють ведичні науки. Про це Камельчук заявив в інтерв'ю "Громадському".
Актуально "Слуга народу" Камельчук пояснив свою скандальну заяву про "вигаданий COVID-19"
Проституція – вона забирає енергію в жінки, яка займається цим. І вона не додає точно енергії чоловікові, який іде до подібної жінки. Якщо ви не знаєте, при нагоді можу навести приклади, вам багато психологів про це розкажуть, це у ведичних науках про це розписано,
– заявив Камельчук.
Що ще сказав нардеп
- Роздача енергії особливо іноземцям зменшує рівень енергії загалом у країні.
- Аборт – це смерть всередині себе.
Що було перед тим
- Це не перші скандальні висловлювання Камельчука.
- Раніше нардеп заявив, що не довіряє вакцині від вигаданої хвороби COVID-19.
- Згодом політик спробував пояснити свої слова. Він наголосив, що нібито все-таки вірить у те, що люди справді хворіють. Однак цього разу Камельчук заговорив про світову стратегію щодо вакцинації.
- Нардеп зауважив, що "все це схоже на світову стратегію вакцинації, яка не залишає вибору тим людям, які мають право розпоряджатися своїм здоров'ям по-іншому".
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