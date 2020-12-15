"Слуга народу" Камельчук пояснив свою скандальну заяву про "вигаданий COVID-19"
Нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук пояснив свої скандальні слова, що коронавірусу нібито не існує. Політик заявив, що люди справді хворіють, однак у світі маніпулюють статистикою та цифрами.
Цього разу нардепа хвилює світова змова. Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.
Зверніть увагу Я не довіряю вакцині проти вигаданої хвороби COVID-19, – нардеп від "Слуги народу"
Моя особиста позиція — щодо того, під яким соусом це подається на світовому рівні. Все це схоже на світову стратегію вакцинації, яка не залишає вибору тим людям, які мають право розпоряджатися своїм здоров’ям по-іншому,
– наголосив Камельчук .
Що було раніше
- Камельчук заявив, що "не довіряє жодній вакцині у світі, особливо проти вигаданої хвороби COVID-19".
- Окрім того, нардеп заявив, що ніби у світі у певних випадках експертів задовільняє ефективність 30%.
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