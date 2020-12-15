Нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук пояснив свої скандальні слова, що коронавірусу нібито не існує. Політик заявив, що люди справді хворіють, однак у світі маніпулюють статистикою та цифрами.

Цього разу нардепа хвилює світова змова. Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Я не довіряю вакцині проти вигаданої хвороби COVID-19, – нардеп від "Слуги народу"

Моя особиста позиція — щодо того, під яким соусом це подається на світовому рівні. Все це схоже на світову стратегію вакцинації, яка не залишає вибору тим людям, які мають право розпоряджатися своїм здоров’ям по-іншому,

– наголосив Камельчук .

Що було раніше

Камельчук заявив, що "не довіряє жодній вакцині у світі, особливо проти вигаданої хвороби COVID-19".

Окрім того, нардеп заявив, що ніби у світі у певних випадках експертів задовільняє ефективність 30%.

Зверніть увагу! За добу 14 грудня в Україні виявили 8 416 нових заражених коронавірусом. За добу померли 233 інфікованих. Про ситуацію з COVID-19 у світі можна прочитати тут.