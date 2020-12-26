Голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев вважає, що єдиним правильним кроком є лише запровадження повного локдауну. У цьому разі мовиться й про зупинку транспорту.

Гетманцев підтримує повний локдаун із зупинкою транспорту: деталі заяви

Як зауважив парламентар від пропрезидентської фракції, він – прихильник повного локдауну з припиненням транспорту. І є послідовним прихильником цього рішення. Про це він заявив у ефірі "Радіо Свобода".

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Бо будь-які половинчасті обмеження не дають тієї користі, на яку ми розраховуємо. Водночас треба відзначити – рішення уряду про карантин "вихідного дня" дозволило нам сьогодні спостерігати менші цифри заражених коронавірусом в Україні,

– підкреслив Гетманцев.

Щоправда, він звернув увагу, що жорсткі обмеження в інших країнах негативно позначаються на малому бізнесі. Хоча у деяких державах карантинні обмеження є суворішими, ніж в Україні.

"Ніхто у світі не знає, як діяти, ніхто не знає чітких алгоритмів. От Велика Британія, Ізраїль вводять повний локдаун. Безліч країн пройшли через повні локдауни. Наш уряд вирішив зробити компромісні заходи, ввівши локдаун "вихідного дня", наприклад, чи запровадивши з 8 січня локдаун, не припинивши роботу транспорту", – каже голова фінансового комітету.

З огляду на вищезазначені слова він робить висновок, якщо Україна зможе врятувати одне життя українця ціною 0,5% ВВП, то повинна це зробити, навіть не замислюючись.

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Додамо, що локдаун в Україні розпочнеться 8 січня та триватиме по 24 число. Упродовж цього часу не прийматимуть відвідувачів кафе, ресторани, спортзали, розважальні та культурні заклади. Натомість транспорт (не лише міський, а і приміський і міжобласний) і авіасполучення закривати не будуть.

Станом на 16 грудня в Україні підтвердили 7 709 нових випадків COVID-19. Найбільше – у Дніпропетровській (676), Львівській (676), Київській (568), Одеській (513) та Запорізькій (445) областях. За увесь час епідемії число хворих уже перетнуло позначку в мільйон. Водночас одужали 651 917 осіб, а померли 17 702 людей.



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