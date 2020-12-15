Нардеп від "Слуги народу" Валерій Колюх на засіданні Верховно Ради 15 грудня бронював готель для відпочинку. Політик обирав серед варіантів вартістю понад 6 тисяч доларів.

Що робив політик на засіданні парламенту

Так, Колюх листувався про вибір готелю. Зокрема, розглядав апартаменти у Домініканській Республіці за 6750 доларів, повідомляє "Цензор.НЕТ".

Читайте також "Слуга народу" Камельчук пояснив свою скандальну заяву про "вигаданий COVID-19"

Нардепу написали, що ціни за номер у готелі зросли до 6750 доларів, що становить близько 187 тисяч гривень. За інформацією видання, мовилось про п’ятизірковий готель "Catalonia Bavaro Beach" у Домінікані.

Спочатку Колюх здивувався такій вартості, але потім таки погодився на бронювання.

Що відомо про Валерія Колюха

Колюх – глава підкомітету з питань науки та інновацій комітету Ради з питань освіти, науки та інновацій.

Політик є мажоритарником. До парламенту пройшов через 92 округ, що на Київщині. Колюх має дві вищі освіти – правника та політолога.

Крім того, "слуга" є доктором політичних наук, професором кафедри політичних наук КНУ імені Тараса Шевченка.



Листування Колюха / Фото "Цензор.НЕТ"



Колюх на засіданні парламенту / Фото "Цензор.НЕТ"