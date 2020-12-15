"Слуга народу" бронював апартаменти у Домінікані на засіданні Ради
Нардеп від "Слуги народу" Валерій Колюх на засіданні Верховно Ради 15 грудня бронював готель для відпочинку. Політик обирав серед варіантів вартістю понад 6 тисяч доларів.
Що робив політик на засіданні парламенту
Так, Колюх листувався про вибір готелю. Зокрема, розглядав апартаменти у Домініканській Республіці за 6750 доларів, повідомляє "Цензор.НЕТ".
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Нардепу написали, що ціни за номер у готелі зросли до 6750 доларів, що становить близько 187 тисяч гривень. За інформацією видання, мовилось про п’ятизірковий готель "Catalonia Bavaro Beach" у Домінікані.
Спочатку Колюх здивувався такій вартості, але потім таки погодився на бронювання.
Що відомо про Валерія Колюха
- Колюх – глава підкомітету з питань науки та інновацій комітету Ради з питань освіти, науки та інновацій.
- Політик є мажоритарником. До парламенту пройшов через 92 округ, що на Київщині. Колюх має дві вищі освіти – правника та політолога.
- Крім того, "слуга" є доктором політичних наук, професором кафедри політичних наук КНУ імені Тараса Шевченка.
Листування Колюха / Фото "Цензор.НЕТ"
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