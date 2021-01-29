Щоб бути, як люди: скандальний "слуга народу" Брагар купив собі "євробляху" – відео

Скандального нардепа від "Слуги народу" Євгенія Брагара біля стін Верховної Ради помітили на незвичному, як для політика, автомобілі. Точніше номери у нього – незвичні, а саме польської реєстрації. Парламентар запевняє, що це, по суті, його перший автомобіль.

Джерело: Pavlovsky News

Придбав Брагар цю машину 2002 року випуску в листопаді 2020-го за 2 200 доларів. Щоправда, ще тисячу "зелених" вклав в її ремонт. Розпочав їздити на "євроблясі" нардеп із початку 2021 року. Але за якою схемою він купив авто та кого офрмив – розповідати не став.

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Чому Брага вирішив купити "євробляху"

Як пояснив парламентар, це той автомобіль, на який йому вистачало грошей. Крім того, він є активним прихильником групи законопроєктів щодо активного розмитнення.

Моя принципова позиція є такою: якщо ти відстоюєш інтереси людей – ти маєш жити, як вони,

– наголосив "слуга народу".

Брагар додав, що минулого місяця він у Раді отримав 34,8 тисяч гривень.

"На паркову пропускають – я маю право на паркомісце та просто показую посвідчення. Але питання у робітників виникають. Для них це насправді – дивно, що заїжджає авто на європейській реєстрації. Вони не мають право вносити такі авто до списку – лише українська реєстрація. Але нардепа вони повинні пропустити. Виникає ситуація 50 на 50", – зауважив народний обранець.

Щодо поїздок Києвом, запевняє політик, у нього проблем немає. Але одного разу зупинили – закінчилося все добре, навіть не довелося показувати депутатське посвідчення. Крім того, був випадок, коли він перетинався з кортежем якогось посадовця – кого саме, не знає.

Майбутнє та сьогодення авто на єврономерах в Україні

Брагар додав, що хоче розмитнення "евроблях" не вище ніж за 1 тисячу євро. Але зараз, за його словами, таку ініціативу завзято блокує нардеп від "Євросолідарності" Ніна Южаніна. Вона має велику вагу у профільному комітеті, зокрема й на "слуг народу". Саме тому це питання так довго розглядають у Раді.

Вважаю, що треба дати автомобілям на іноземній реєстрації розмитнитися. Більше того, для певних категорій населення має бути пільгове розмитнення. Мовиться про учасників бойових дій, людей із інвалідністю, багатодітні сім'ї,

– підкреслив він.

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Ситуція з авто на єврономерах в Україні: головне

У листопаді 2018 року Рада внесла зміни до Митного кодексу, через що підвищили штрафи за незаконне використання автомобіля на іноземній реєстрації – від 8,5 тисячі гривень до 170 тисяч гривень.

Однак у грудні 2019 року Рада відтермінувала введення збільшених штрафів за порушення ввезення авто на єврономерах. Штрафи досі не діють.

Власники "євроблях" постійно протестують проти розмитнення.

Скандали за участю Євгенія Брагара

У лютому під час ефіру на одному з телеканалів у студію зателефонувала жінка. Вона запитала політиків, як прожити на пенсію у 2 тисячі гривень, якщо за комунальні послуги треба платити ще більше. На це Брагар запропонував пенсіонерці продати собаку "елітної породи" та заплатити за комуналку. Насправді ж собака виявився зовсім не елітним. Крім того, Брагар обіцяв приїхати до бабусі, але не з’явився.

Опісля Брагар знову потрапив у скандал – він запропонував скасувати історію у 5 класі школи. На його переконання, курс – занадто легкий, а діти й без нього є перевантаженими. Відповідне звернення він направив до Міносвіти.

Також "слуга народу" заявив, що патріотичне кіно не варто фінансувати, оскільки кіноіндустрія – це бізнес. За його словами, є фільми, які "нормально фінансувались і повернули витрати". Серед них – стрічки "95 кварталу".