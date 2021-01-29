Щоб бути, як люди: скандальний "слуга народу" Брагар купив собі "євробляху" – відео

Скандального нардепа від "Слуги народу" Євгенія Брагара біля стін Верховної Ради помітили на незвичному, як для політика, автомобілі. Точніше номери у нього – незвичні, а саме польської реєстрації. Парламентар запевняє, що це, по суті, його перший автомобіль.
Джерело: Pavlovsky News
Придбав Брагар цю машину 2002 року випуску в листопаді 2020-го за 2 200 доларів. Щоправда, ще тисячу "зелених" вклав в її ремонт. Розпочав їздити на "євроблясі" нардеп із початку 2021 року. Але за якою схемою він купив авто та кого офрмив – розповідати не став.
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Як пояснив парламентар, це той автомобіль, на який йому вистачало грошей. Крім того, він є активним прихильником групи законопроєктів щодо активного розмитнення.
Моя принципова позиція є такою: якщо ти відстоюєш інтереси людей – ти маєш жити, як вони,
– наголосив "слуга народу".
Брагар додав, що минулого місяця він у Раді отримав 34,8 тисяч гривень.
"На паркову пропускають – я маю право на паркомісце та просто показую посвідчення. Але питання у робітників виникають. Для них це насправді – дивно, що заїжджає авто на європейській реєстрації. Вони не мають право вносити такі авто до списку – лише українська реєстрація. Але нардепа вони повинні пропустити. Виникає ситуація 50 на 50", – зауважив народний обранець.
Щодо поїздок Києвом, запевняє політик, у нього проблем немає. Але одного разу зупинили – закінчилося все добре, навіть не довелося показувати депутатське посвідчення. Крім того, був випадок, коли він перетинався з кортежем якогось посадовця – кого саме, не знає.
Брагар додав, що хоче розмитнення "евроблях" не вище ніж за 1 тисячу євро. Але зараз, за його словами, таку ініціативу завзято блокує нардеп від "Євросолідарності" Ніна Южаніна. Вона має велику вагу у профільному комітеті, зокрема й на "слуг народу". Саме тому це питання так довго розглядають у Раді.
Вважаю, що треба дати автомобілям на іноземній реєстрації розмитнитися. Більше того, для певних категорій населення має бути пільгове розмитнення. Мовиться про учасників бойових дій, людей із інвалідністю, багатодітні сім'ї,
– підкреслив він.
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