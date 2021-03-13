"Слуга народу" провела з'їзд партії: ухвалили масштабні зміни

Джерело:24 канал
"Слуга народу" у суботу, 13 березня, провела партійний з'їзд. Під час зустрічі члени політсили обговорили "Доктрину "Слуги народу", кардинально змінили структуру партії. Крім того, на з'їзд завітав і президент Володимир Зеленський.
Участь у з'їзді взяли народні депутати, депутати місцевих рад від "Слуги народу" та делегати від кожної з областей.
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Основними темами з'їзду були закріплення нової організаційної структури партії, пропис нової редакції статуту, а також презентація жіночого крила партії "Зе! Жінки".
Ухвалили новий статут, який принципово змінює структуру партії та передбачає нові вищі керівні органи. Це забезпечить політичну децентралізацію та розвиток громад.
Тепер буде 2 великих керівних органи:
В статуті заклали механізм, за яким формування кошторису відбуватиметься лише за згодою цих двох органів. Корнієнко зауважив, що дотримуватиметься баланс.
Крім того, запровадять систему секретарів. До речі, їм не платитимуть..
Структура партії / Фото "Слуги народу"
Створять первинні осередки, які за статутом, зможуть ініціювати питання відклику депутата місцевої ради.
Обласні структури / Фото "Слуги народу"
Нова редакція статуту передбачає оновлений підхід прийому до партії. З цією метою створять номінаційні комітети, які будуть проводити співбесіди з претендентами.
До комітетів, як наголосив Корнієнко, входитимуть "люди з досвідом".
Вступ до партії / Фото "Слуги народу"
У новому статуті немає Вищої ради партії. Тому члени цього органу припинили свої повноваження.
До Політради партії входитимуть 73 людини, але на з'їзді обрали 64:
Інших 9 членів оберуть згодом.
На з'їзді прийняли доктрину партії. Незмінною ідеологією залишається радикальний центризм.
Стратегічні напрями:
Доктрина партії / Фото "Слуги народу"
Президент Володимир Зеленський також відвідав з'їзд партії. Глава держави закликав депутатів "Слуги народу бути згуртованими і голосувати одностайно за важливі законопроєкти.
Коли мова йде про принципові та важливі для держави речі, на табло завжди має бути щонайменше 226 наших голосів,
– наголосив Зеленський.
Зеленський виступив на з'їзді / Фото 24 каналу
До теми Очищаємо команду від засланих козачків, – Зеленський виступив на з'їзді "слуг"
Народного депутата від "Слуги народу" Юрія Камельчука не впускати на з'їзд. Охоронці запевняли, що той не пройшов реєстрацію. Згодом парламентаря таки впустили.
Зауважимо, Камельчук відомий своїми гучними заявами. Наприклад, про те, що коронавірус – вигадка.
Конфлікт охоронців з Камельчуком, дивіться відео:Зверніть увагу! На минулому з'їзді "Слуги народу" висунули кандидатів на довибори у Раду. Наприклад, в окрузі на Івано-Франківщині від "слуг" балотуватиметься спортсмен Василь Вірастюк.