"Слуг народу" викликали на килим в ОП через провал голосування за Вітренка, – ЗМІ

Депутатів із фракції "Слуга народу" покликали на бесіду в Офіс Президента. Запросили туди нібито тих, хто не голосував за призначення Юрія Вітренка першим віцепрем’єром.

Зустріч мала відбутися 9 лютого о 17:00, повідомило джерело в пропрезидентській партії.

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Сьогодні о 17:00 президент викликав до себе всіх нардепів "Слуги", які не голосували за призначення першим віцепрем’єром, міністром з питань енергетики Вітренка, щоб провести бесіду. Щоб втретє "не сіпалися" та голосували,

– розповіло джерело в партії.

Нарада може бути не на тему Вітренка

Водночас, один з депутатів, який не голосував та "утримався" під час голосування за призначення Вітренка вдруге, зазначив, що його на зустріч не запрошували. "Не знаю, мені ніхто не дзвонив, але я не показник, мені ніхто ніколи не дзвонить", – цитує депутата LB.ua.

Ще один співрозмовник з керівництва фракції підтвердив, що така нарада буде, але не на тему Вітренка. "Це представники групи одного з олігархів. На тему дисципліни", – розповів депутат.

Після двох невдалих спроб призначення, депутати мають втретє розглянути це питання. Принаймні про це повідомляв голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко та спікер Дмитро Разумков

Інший парламентар зазначив, що "спочатку тижня були плани проведення позачергової сесії (для прийняття законодавчих змін щодо продовження повноважень Вітренка, оскільки термін статусу в.о закінчився). Однак цьому завадила погода: депутати фізично не зможуть повернутися в столицю".

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