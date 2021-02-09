"Слуг народу" викликали на килим в ОП через провал голосування за Вітренка, – ЗМІ
Депутатів із фракції "Слуга народу" покликали на бесіду в Офіс Президента. Запросили туди нібито тих, хто не голосував за призначення Юрія Вітренка першим віцепрем’єром.
Джерело:LB.ua
Зустріч мала відбутися 9 лютого о 17:00, повідомило джерело в пропрезидентській партії.
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Сьогодні о 17:00 президент викликав до себе всіх нардепів "Слуги", які не голосували за призначення першим віцепрем’єром, міністром з питань енергетики Вітренка, щоб провести бесіду. Щоб втретє "не сіпалися" та голосували,
– розповіло джерело в партії.
Нарада може бути не на тему Вітренка
Водночас, один з депутатів, який не голосував та "утримався" під час голосування за призначення Вітренка вдруге, зазначив, що його на зустріч не запрошували. "Не знаю, мені ніхто не дзвонив, але я не показник, мені ніхто ніколи не дзвонить", – цитує депутата LB.ua.
Ще один співрозмовник з керівництва фракції підтвердив, що така нарада буде, але не на тему Вітренка. "Це представники групи одного з олігархів. На тему дисципліни", – розповів депутат.
Інший парламентар зазначив, що "спочатку тижня були плани проведення позачергової сесії (для прийняття законодавчих змін щодо продовження повноважень Вітренка, оскільки термін статусу в.о закінчився). Однак цьому завадила погода: депутати фізично не зможуть повернутися в столицю".
Голосування за Вітренка: головне на тему
- У Раді за віцепрем'єра і міністра енергетики Юрія Вітренка намагалися голосувати двічі.
- 17 грудня за Вітренка проголосували лише 186 нардепів.
- 28 січня голосів було більше: 204 нардепи натиснули кнопку "за". Однак цих голосів не вистачило.
- Сам Вітренко раніше казав, що при повторному провальному голосуванні піде з Міненергетики та повернеться в інвестиційний бізнес.
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