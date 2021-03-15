Словенський міністр переплутав ім'я та прізвище Дмитра Кулеби

Джерело:24 канал
Глава МЗС Словенії Анже Логар помилився в імені та прізвищі свого українського колеги Дмитра Кулеби. Інцидент стався під час анонсу свого візиту до України.
На своїй сторінці у фейсбуці глава Міністерства закордонних справ Словенії Анже Логар написав латиницею Dmitrij Kulebo замість Dmytro Kuleba.
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Завтра (16 березня – 24 канал) зустрінуся з Міністром закордонних справ Дмитром Кулебою у межах підготовки до головування Словенії у Раді Європейського Союзу та організації Східного партнерства,
– наголосив Логар.
Допис зі сторінки Логара / Скриншот 24 каналу
Водночас пресслужба Міністерства закордонних справ Словенії відразу розібралася у тонкощах написання імені та прізвища українського посадовця.
У їхньому дописі (опублікованому раніше, аніж пост Логара, ім'я та прізвище Дмитра Кулеби написали правильно.