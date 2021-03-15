Словенський міністр переплутав ім'я та прізвище Дмитра Кулеби

15 березня 2021 , 21:09
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Глава МЗС Словенії Анже Логар помилився в імені та прізвищі свого українського колеги Дмитра Кулеби. Інцидент стався під час анонсу свого візиту до України.

На своїй сторінці у фейсбуці глава Міністерства закордонних справ Словенії Анже Логар написав латиницею Dmitrij Kulebo замість Dmytro Kuleba.

Актуально Словенія посварилася з Італією: причина – бальзамічний оцет

Завтра (16 березня – 24 канал) зустрінуся з Міністром закордонних справ Дмитром Кулебою у межах підготовки до головування Словенії у Раді Європейського Союзу та організації Східного партнерства,
– наголосив Логар.


Допис зі сторінки Логара / Скриншот 24 каналу

Водночас пресслужба Міністерства закордонних справ Словенії відразу розібралася у тонкощах написання імені та прізвища українського посадовця.

У їхньому дописі (опублікованому раніше, аніж пост Логара, ім'я та прізвище Дмитра Кулеби написали правильно.

Візит Логара в Україну: деталі

  • Глава МЗС Словенії Логар прибуде до Києва у вівторок, 16 березня.
  • Там посадовець зустрінеться з представниками української влади.
  • Зокрема, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та керівництвом програми U-Lead та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.