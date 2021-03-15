Глава МЗС Словенії Анже Логар помилився в імені та прізвищі свого українського колеги Дмитра Кулеби. Інцидент стався під час анонсу свого візиту до України.

На своїй сторінці у фейсбуці глава Міністерства закордонних справ Словенії Анже Логар написав латиницею Dmitrij Kulebo замість Dmytro Kuleba.

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Завтра (16 березня – 24 канал) зустрінуся з Міністром закордонних справ Дмитром Кулебою у межах підготовки до головування Словенії у Раді Європейського Союзу та організації Східного партнерства,

– наголосив Логар.



Допис зі сторінки Логара / Скриншот 24 каналу

Водночас пресслужба Міністерства закордонних справ Словенії відразу розібралася у тонкощах написання імені та прізвища українського посадовця.

У їхньому дописі (опублікованому раніше, аніж пост Логара, ім'я та прізвище Дмитра Кулеби написали правильно.





Tomorrow, Minister @AnzeLog will pay a working visit to #Ukraine to meet with his host, FM @DmytroKuleba, and PM @Denys_Shmyhal. He will also meet the @ULEADwithEurope management team & Yaşar Halit Çevik, Chief Monitor of the @OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine. pic.twitter.com/IE7o614F4e — SLOVENIAN MFA (@MZZRS) March 15, 2021

Візит Логара в Україну: деталі