Уряд Словенії вирішив прислухатись до рекомендацій науково-консультативного комітету щодо карантину у країні. Тож запровадять жорсткий 11-денний локдаун.

Він триватиме з 1 по 12 квітня. Так намагаються допомогти лікарням впоратися з очікуваним припливом пацієнтів, хворих на COVID-19.

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Які обмеження будуть у Словенії

Несуттєві магазини та служби, що безпосередньо стосуються споживачів, будуть закриті.

Школи перейдуть на віддалене навчання.

Громадський транспорт працюватиме за недільним графіком.

Тепер збори до 10 осіб більше не будуть дозволені.

Пересування обмежать регіоном проживання.

Держслужбовці практично повністю перейдуть на віддалену роботу. Бізнес також закликають наслідувати цей приклад.

Призупинення суспільного життя буде короткочасним. 12 квітня відновиться реалізація плану щодо пом'якшення обмежень,

– заявив прем'єр-міністр Янез Янша, оголошуючи про обмежувальні заходи.

Інші обмеження у Словенії

Крім цього, всі релігійні служби будуть припинені, а культурні установи не прийматимуть відвідувачів.

Маски для обличчя знову будуть обов'язковими у громадських місцях. Виняток – заняття спортом у зелених зонах.

Також маски не потрібні будуть членам однієї родини у власному транспорті.

Гірськолижні курорти будуть закриті.

Обмеження посилять і на кордоні – поїздки до "червоних" країн заборонені, крім транскордонних пасажирів, транзиту, товарів та деяких інших надзвичайних винятків.

Коронавірус у Словенії: що відомо

У Словенії відомо про 212 679 випадки коронавірусу від початку пандемії. Зараз хворіють щонайменше ще 12 311 людей. Такі дані Національного інституту громадського здоров'я (NIJZ).

Із 2-мільйонного населення Словенії – майже 230 тисяч людей отримали першу дозу вакцинації.