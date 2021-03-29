У Словенії вводять тимчасовий, але жорсткий карантин: закриють майже все
Уряд Словенії вирішив прислухатись до рекомендацій науково-консультативного комітету щодо карантину у країні. Тож запровадять жорсткий 11-денний локдаун.
Джерело:Total Slovenia News
Він триватиме з 1 по 12 квітня. Так намагаються допомогти лікарням впоратися з очікуваним припливом пацієнтів, хворих на COVID-19.
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Які обмеження будуть у Словенії
- Несуттєві магазини та служби, що безпосередньо стосуються споживачів, будуть закриті.
- Школи перейдуть на віддалене навчання.
- Громадський транспорт працюватиме за недільним графіком.
- Тепер збори до 10 осіб більше не будуть дозволені.
- Пересування обмежать регіоном проживання.
- Держслужбовці практично повністю перейдуть на віддалену роботу. Бізнес також закликають наслідувати цей приклад.
Призупинення суспільного життя буде короткочасним. 12 квітня відновиться реалізація плану щодо пом'якшення обмежень,
– заявив прем'єр-міністр Янез Янша, оголошуючи про обмежувальні заходи.
Інші обмеження у Словенії
- Крім цього, всі релігійні служби будуть припинені, а культурні установи не прийматимуть відвідувачів.
- Маски для обличчя знову будуть обов'язковими у громадських місцях. Виняток – заняття спортом у зелених зонах.
- Також маски не потрібні будуть членам однієї родини у власному транспорті.
- Гірськолижні курорти будуть закриті.
- Обмеження посилять і на кордоні – поїздки до "червоних" країн заборонені, крім транскордонних пасажирів, транзиту, товарів та деяких інших надзвичайних винятків.
Коронавірус у Словенії: що відомо
У Словенії відомо про 212 679 випадки коронавірусу від початку пандемії. Зараз хворіють щонайменше ще 12 311 людей. Такі дані Національного інституту громадського здоров'я (NIJZ).
Із 2-мільйонного населення Словенії – майже 230 тисяч людей отримали першу дозу вакцинації.
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