Слідчий у справі Стуса "майор Селюк" після здобуття Україною незалежності продовжив працювати вже в СБУ. Він навіть отримував відзнаки.

На час розпаду СРСР Селюк Анатолій Васильович був підполковником юстиції. Такі дані виданню надала Служба безпеки України.

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Що відомо про "майора Селюка"

У 1970 – 1980 роках він представляв сторону обвинувачення в справі поета Василя Стуса.

В архівних документах він значиться як "слідчий КГБ УРСР – майор Селюк".

У цей період на посаді слідчого проходив військову службу в органах Комітету державної безпеки УРСР.

У 1991 році його прийняли на військову службу в СНБУ, а згодом – СБУ.

Звільнили з військової служби у 2003 році у військовому званні полковника юстиції.

За час проходження військової служби Селюк А. В. заохочувався відомчими відзнаками,

– йдеться у відповіді на запит.

Крім цього, на питання щодо того, чи має Селюк спеціальну пенсію за десятиліття роботи в спецслужбах – у СБУ не відповіли.

Довідка. Наприкінці 2015 року Служба безпеки України відкрила доступ до документів КДБ та архівів 1917 – 1991 років. Серед них – томи справи українського поета Василя Стуса.

Вплив Селюка у справі Стуса

Селюк домігся , щоб на початку вересня 1972 року поета засудили до 5 років позбавлення волі та 3 років заслання.

, щоб на початку вересня 1972 року до 5 років позбавлення волі та 3 років заслання. У травні ж 1980 року Стуса знову заарештували та визнали особливо небезпечним рецидивістом.

У вересні поета засудили на 10 років примусових робіт і 5 років заслання.

Василь Стус помер у 1985 році в таборі Кучино (зараз це Пермський край, Росія). За офіційними даними, причина смерті – зупинка серця.

Медведчук проти Стуса: що варто знати

У жовтні 2019 року Дарницький райсуд Києва заборонив видавництву Vivat розповсюджувати книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". Все – через позов Медведчука.

Розповсюджувати книгу заборонили, поки звідти не заберуть уривки, у яких згадують Медведчука. Кум Путіна поскаржився, що 9 таких уривків принижують його честь та гідність.

Довідка. Суд визнав неправдивими 3 цитати, а ще у 3 заборонив використання імені Медведчука як персонажа твору, якщо він не дає на це своєї згоди. Українців обурило таке рішення.

Медведчук був державним захисником Стуса. Попри це, погоджувався з усіма твердженнями сторони звинувачення.

Цитати, через які судився Медведчук / / Джерело: Книга Кіпіані / Інфографіка 24 каналу