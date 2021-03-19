Слід української корупції знайшли у близько 80 країнах, – Ситник

Національне антикорупційне бюро виявило факти української корупції в майже 80 різних країнах. Мовиться про держави, в які чиновники виводили вкрадені в Україні гроші.

Після цього посадовці, піддослідні НАБУ, легалізовували їх вже поза межами нашої країни. Про це повідомив директор Антикорупційного бюро Артем Ситник під час ІІІ Міжнародного кримінально-правового форуму.

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"За майже 6 років нашої роботи ми зафіксували слід української корупції в близько 80 державах світу", – розповів він.

За словами очільника НАБУ, досить складно назвати суму грошей, які вивели з України через корупційні схеми.

Можна припустити, що мовиться про мільярди,

– додав він.

Артем Ситник також відзначив, що НАБУ взаємодіє з компетентними органами інших держав у процесі збору доказів причетності українських топпосадовців до корупційних схем.

Зокрема, він пригадав спецоперацію з викриття злочинної організації на чолі з колишнім виконувачем обов'язків голови "Укравтодору" (Славоміром Новаком – 24 канал). Її НАБУ здійснило у співпраці з САП та Центральним антикорупційним бюро Польщі.