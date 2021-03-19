Слід української корупції знайшли у близько 80 країнах, – Ситник
Національне антикорупційне бюро виявило факти української корупції в майже 80 різних країнах. Мовиться про держави, в які чиновники виводили вкрадені в Україні гроші.
Джерело:НАБУ
Після цього посадовці, піддослідні НАБУ, легалізовували їх вже поза межами нашої країни. Про це повідомив директор Антикорупційного бюро Артем Ситник під час ІІІ Міжнародного кримінально-правового форуму.
Зверніть увагу 16,76 мільйонів гривень: НАБУ похвалилося корупційними рекордами 2020 року
"За майже 6 років нашої роботи ми зафіксували слід української корупції в близько 80 державах світу", – розповів він.
За словами очільника НАБУ, досить складно назвати суму грошей, які вивели з України через корупційні схеми.
Можна припустити, що мовиться про мільярди,
– додав він.
Артем Ситник також відзначив, що НАБУ взаємодіє з компетентними органами інших держав у процесі збору доказів причетності українських топпосадовців до корупційних схем.
Зокрема, він пригадав спецоперацію з викриття злочинної організації на чолі з колишнім виконувачем обов'язків голови "Укравтодору" (Славоміром Новаком – 24 канал). Її НАБУ здійснило у співпраці з САП та Центральним антикорупційним бюро Польщі.
Що відомо про затримання Славоміра Новака?
- У липні 2020 року НАБУ разом із САП викрили злочинну групу, якою керував ексочільник "Укравтодору" Славомір Новак. Він одержував близько 300 тисяч євро неправомірної вигоди разом з 4 спільниками.
- 20 липня Новака затримали у Польщі. У січні колишньому міністру транспорту Польщі й екскерівнику Укравтодору Верховний суд Польщі продовжив арешт до 16 квітня 2021 року.
Поділитися новиною