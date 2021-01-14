Варшавський суд залишить Славоміра Новака під арештом ще на 3 місяці. Йому загрожує 15 років позбавлення волі.

Колишньому міністру транспорту Польщі й колишньому керівнику Укравтодору Славоміру Новаку продовжили арешт до 16 квітня 2021 року. Про це повідомляє "Польське радіо".

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Рішення прийняла суддя обласного суду Йоанна Грабовська, що передбачає подальше утримання Новака під вартою.

Як повідомляє джерело, матеріали по цій справі є "шокуючими" і складаються виключно із секретних даних, включно із прослуховуванням телефонних розмов.

Прокурор Ян Дрелєвський зазначив, що суддя розділила припущення про шахрайство Новака й визнала докази суттєвими. Тепер ексглаві Укравтодору загрожує 15 років позбавлення волі.

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