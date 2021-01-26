Критична слабкість Росії: чому для України важливі протести за Навального

Протести прихильників Навального в Росії викликали абсолютно змішані почуття серед українців – з одного боку були занадто завищені очікування, а тому настало розчарування, з іншого – заклики взагалі не стежити за тим, що відбувається у агресора. Але, так чи інакше, росіяни знову збираються мітингувати.

Источник: "Теории заговора" на 24 канале

Сегодня о том, к чему могут привести протесты в России и как Украина может воспользоваться их результатами в своих целях.

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Страх россиян

Многих в Украине повергли в шок кадры с российских протестов, на которых ОМОН грубо тащит по земле протестующего, а народ вокруг только кричит "Позор" даже не пытаясь отбить своего. Или другие кадры – как полицейский тащит в автозак ребенка, а люди вокруг лишь возмущенно снимают это на мобильные телефоны.

Но причина такого поведения одна – страх. Украинцам, прошедшим 2 революции за последние 20 лет, сложно понять страх россиян, которые эти 20 лет провели при авторитарном режиме Путина. Украинцы зачастую оценивают такой страх слабостью российского общества, но это не совсем так.

За 20 лет правления Путина в России произошел логический разрыв между режимом и обществом. В первую очередь это касается вовлеченности россиян в политические процессы.



За 20 лет правления Путина в России произошел логический разрыв / Фото Getty Images

Замена политики пропагандой

В России, как и в любой авторитарной стране, политику давно заменила пропаганда, рядовой россиянин скорее занят своим бытом, а политику отдает на откуп режиму. Ведь телевизор ему годами рассказывает о том, как режим беспощадно борется с Западом, а потому он аморфно занимается своим бытом свято веря, что режим все порешает.

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Когда же приходит понимание, что власть может нагло врать, рассказывая басни о защите национальной интересов в ущерб интересов гражданина, рядовой россиянин сталкивается с реальностью его страны – где силовики, вместо защиты граждан, занимаются защитой режима от тех самых людей. А еще дальше он видит, что больше половины его общества даже этого не видят и продолжают слепо верить телевизору.

Веди телевизор четко говорит – все, кто выходит на протесты против Путина – враги, и вообще любая борьба против режима – это борьба против страны. Часть общества, хоть и понимает что режим заврался, но не верит в способность общества этому противодействовать.

И вот в таких условиях молодые парень, или девушка вышедшие на протест никогда не станут теми воинами с коктейлем Молотова, или куском брусчатки в руках. Они ведь помнят какое общество у них за спиной – если не посадят в автозак, то заклюют на работе, или учебе.

Поэтому такой россиянин готов лишь постить в соцсетях гневные посты и выходить на улицу выкрикивая призывы к остальным россиянам наконец-то проснуться, не более.

Ожидания от Навального

Не стоит даже сравнивать украинский протест и российский – это два разных мира. С другой стороны украинцы не забыли оскорбительные слова Навального о Крыме, который он сравнил с бутербродом, и это тоже оставляет свой отпечаток на том, как мы воспринимаем протесты в России.



Украинцы не забыли оскорбительные слова Навального о Крыме / Фото Getty Images

Многие считают, что нам нужно постепенно забывать всю эту историю с Навальным, ведь вряд-ли он станет президентом России, а даже если станет, то это копия Путина, только моложе – мол, у него всё те же имперские замашки. Да и вообще, если бы он хотел что-то изменить в России в пользу Украины, то давно бы это сделал, ведь сколько лет он там уже в оппозиции.

И в этом то и проблема – мы ждем, что российский политик, большая часть избирателей которого кричит "Крым – наш", вдруг возьмется отстаивать интересы Украины. Увы, в обозримом будущем этого не произойдет и это нужно взять во внимание. И да, Навальный нам совсем не друг.

Сценарии интереса в протестах

В украинцев есть четкие, аргументированные претензии к режиму Путина – оккупация Крыма и Донбасса, плюс финансирование российских элементов внутри Украины, цель которых и дальше дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны. Но наивно полагать, что россияне вдруг выйдут на протест против Путина именно из-за этого.

В то же время, это не значит, что нам не стоит следить за происходящим в России. И в этом я вижу два сценарии интереса украинцев в протестах в России.

►Первый – российские антипутинские протесты — это хоть какое-то выражения здравого смысла в российском обществе, которое годами живет в пропагандистском пузыре. И чудо вообще, что в этом пузыре появилось понимание, что с путинским режимом нужно бороться. Это явный признак политического взросления общества.

Поэтому можно предположить, что со временем, у части этого общества сформируется и правильное понимание о варварских действиях их страны на Донбассе и в Крыму. Да, на это нужно время, но лучше поздно, чем никогда. Мы ведь тоже не сразу поняли, что Янукович – это зло.

► И второй, более прагматичный сценарий – мы должны следить за событиями в России, чтобы не упустить критический момент слабости путинского режима. Ведь именно Путин, при попустительстве российского общества, стал архитектором войны против Украины. И любой удар по нему, даже самый слабый – это наша косвенная победа.



Удар по режиму Путина – это косвенная победа украинцев / Фото fontanka.ru

Попытка признать Крым частью России

Здесь, позволю себе отступление, чтобы моя мысль была более ясна. В начале 1990-х годов, Украина и Россия активно занялись вопросом передела Черноморского флота СССР. На начало 1994 года в Крыму уже третий год продолжалась так называемая Холодная война за Крым.

После развала Советского Союза, Россия в любой способ пыталась забрать себе полностью весь Черноморский флот СССР и отказывалась делить его с Украиной. Тогда россияне подло, под покровом ночи, угоняли целые корабли к своим берегам. Когда же стало очевидно, что стащить весь флот не удастся, Россия решила захватить Крым.

Весной 1994 года ситуация настолько обострилась, что обе стороны были готовы к полномасштабному военному столкновению. Украинская власть тогда ввела в Крым дополнительные почти 60 тысяч нацгвардейцев. И тогда Кремль начал гибридную войну в попытке захватить Крым.

Уже тогда мы могли потерять полуостров, ведь уже тогда Россия подкармливала сепаратистов, раздавала российские паспорта, и даже провела псевдореферендум. И все чаще звучали призывы признать Крым частью России, к счастью, тогда удалось отбить атаку.

Удобный момент для возвращения территорий

Но Россия не отказалась от идеи оккупировать Крым, совсем наоборот, она 20 лет выжидала удобного момента, она выжидала критический момент слабости Украины, чтобы вероломно напасть и реализовать план 20-летней давности. Этот пример четко дает понять – почему нам стоит наблюдать за протестами в России.

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Ведь как только мы увидим слабость режима, как только мы увидим, что Россия погрязла в решении внутренних разногласий – это должно стать для нас удобным моментом для возвращения наших территорий. Мы должны быть не просто сторонними наблюдателями, а должны уже сегодня строить стратегию – как воспользоваться кризисом в России в наших интересах.

В реалиях российской агрессии против Украины, было бы глупо инфантильно отгородится от протеста в России, делая вид что там ничего не происходит и вообще всех этих россиян нет. Они есть, и пока они подвержены путинской пропаганде – они несут угрозу нашей стране.

Никакие переговоры по Донбассу и Крыму не принесут нам окончательной победы. Если мы хотим вернуть наши территории, нам важно следить за протестами в России, чтобы не пропустить тот самый критический момент слабости кремлевского режима.