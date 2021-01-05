З 30 березня стартує нова льотна програма українського лоукостера SkyUp за напрямком Київ – Меммінген. Рейси зі столиці України до німецького міста виконуватимуть тричі на тиждень: щовівторка, щочетверга і щосуботи.

Відомо, що SkyUp здійснюватиме вильоти з аеропорту "Бориспіль". Про це мовиться на сайті SkyUp.

Важливо Лоукостеру SkyUp дозволили відкрити рейси до 5 країн Європи: куди можна буде полетіти

Ціни на квитки

Вартість квитка без багажу з людини становить:

з Києва до Меммінген – від 1963 гривень;

з Меммінгена до Києва – від 2086 гривень.

Рейси будуть виконуватися щовівторка, щочетверга і щосуботи. Старт льотної програми запланований на 30 березня.

Зверніть увагу! З Києва SkyUp також літає до інших міст Німеччини, зокрема: до Берліну, Гамбурга, Дюссельдорфа та Штутгарта.

Додамо, що наразі Німеччина перебуває у червоній зоні карантину. Згідно з інформацією українського МЗС, громадяни України тимчасово не мають права в'їжджати до Німеччини у межах безвізових поїздок з туристичною, приватною чи діловою метою. Натомість громадяни України мають право в’їзду в Німеччину за умов наявності посвідки на проживання в Німеччині або візи відповідного типу.

Громадяни, які в'їжджають до Німеччини із зони ризику підлягають 10-денному карантину. Тривалість карантину зменшується до 5 днів за умов наявності негативного результату тесту на COVID-19.

Перед поїздкою обов'язково перевірте інформацію на сайті українського МЗС або німецького посольства в Україні.