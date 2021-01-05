SkyUp запускає рейси до ще одного міста Німеччини: ціни та розклад
З 30 березня стартує нова льотна програма українського лоукостера SkyUp за напрямком Київ – Меммінген. Рейси зі столиці України до німецького міста виконуватимуть тричі на тиждень: щовівторка, щочетверга і щосуботи.
Відомо, що SkyUp здійснюватиме вильоти з аеропорту "Бориспіль". Про це мовиться на сайті SkyUp.
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Ціни на квитки
Вартість квитка без багажу з людини становить:
- з Києва до Меммінген – від 1963 гривень;
- з Меммінгена до Києва – від 2086 гривень.
Рейси будуть виконуватися щовівторка, щочетверга і щосуботи. Старт льотної програми запланований на 30 березня.
Додамо, що наразі Німеччина перебуває у червоній зоні карантину. Згідно з інформацією українського МЗС, громадяни України тимчасово не мають права в'їжджати до Німеччини у межах безвізових поїздок з туристичною, приватною чи діловою метою. Натомість громадяни України мають право в’їзду в Німеччину за умов наявності посвідки на проживання в Німеччині або візи відповідного типу.
Громадяни, які в'їжджають до Німеччини із зони ризику підлягають 10-денному карантину. Тривалість карантину зменшується до 5 днів за умов наявності негативного результату тесту на COVID-19.
Перед поїздкою обов'язково перевірте інформацію на сайті українського МЗС або німецького посольства в Україні.
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