Харківський скульптор Дмитро Ів поїде на виставку до відомої галереї в Нью-Йорку. Він створив величезну дитячу іграшку – ведмедя – з колючого дроту.

Вона, за задумом митця, болюча пародія життя, на яку 6 років тому Росія прирекла Україну. Детальніше – у матеріалі журналістів 24 каналу.

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Як розповів скульптор, він створив скульптуру для того, щоб розповісти про тих людей, які загинули на Донбасі через політичні амбіції президента Росії Володимира Путіна.

Які скульптури покажуть у Нью-Йорку

До Нью-Йорку вирушить ще одна робота Дмитра Іва – яблуко з Адамом та Євою. Ця скульптура наразі перебуває у київській галереї. Митець по-своєму зобразив біблійну історію.

Сенс у тому, що ми не знаємо, як з'явилися Адам і Єва. Робота цікава, кінетична. Отвір ззаду – натяк на змія, який присутній в нашому житті,

– розповів Ів.

За можливість презентувати свої роботи в Нью-Йорку боролися понад тисяча учасників. Серед 20 переможців одразу 2 скульптури харків'янина презентуватимуть Україну вже у лютому.



Яблуко з Адамом та Євою / Скриншот з відео

Роботи створює у підвалі

Свої роботи Дмитро Ів створює в невеличкому підвалі багатоповерхівки в Харкові. Там народжуються скульптури, якими потім захоплюються в різних країнах.



Скульптор Дмитро Ів / Скриншот з відео



Робота харківського митця / Скриншот з відео

Містяни знають його пам'ятник закоханим. "Жага свободи" із ланцюгів підкорила Лондон на фестивалі сучасного мистецтва. Ще одна його скульптура, яка розповідає про боротьбу із фашизмом, встановлена в Італії.



Пам'ятник закоханих у Харкові / Фото Андрія Яригіна



Скульптура "Жага свободи" / Скриншот з відео



Скульптура в Італії / Скриншот з відео

Хоче змусити думати

Митець розповів: "Червона лінія моєї творчості – це змусити людину думати. Я не люблю порожні роботи, нецікаві у плані роздумів. Тобто просто для краси – це нудно".

До Америки роботи автора відправлять вже в лютому. А надалі харків'янин хотів би бачити їх у збільшеному вигляді: одну з робіт – на вулиці у Нью-Йорку, а ведмедика – в Україні, аби "колов очі" винним у війні.