Скорочення повноважень ОАСК: Вовк переконує, що Зеленський перебував "під тиском"

Скандальний глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк стверджує, що президент Володимир Зеленський ініціював законопроєкти про скорочення повноважень суду, перебуваючи "під певним тиском". Ці законопроєкти суддя назвав політично вмотивованими.

Вовк визнав, що президент скористався своїм конституційним правом на внесення відповідних законопроєктів на розгляд до Ради.

Важливо Зеленський вже вніс до Ради законопроєкти про скорочення повноважень ОАСК

Що заявив Вовк

Суддя запевняє, що ініціатива Зеленського нібито з’явилась під певним тиском. Однак Вовк не сказав, під чиїм тиском.

Чиїм саме – МВФ чи то їх представників – підприємців, так званих "представників громадянського суспільства", — точно сказати складно,

– стверджує очільник ОАСК.

Крім того, Вовк каже, що внесення таких законопроєктів є "скоріше політично вмотивованим", аніж обґрунтованим об'єктивними причинами. Однак Вовк заявив, що позиція ОАСК – нейтральна. Глава зазначив, що суд продовжуватиме здійснювати правосуддя.

Що цьому передувало