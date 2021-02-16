Скорочення повноважень ОАСК: Вовк переконує, що Зеленський перебував "під тиском"
Скандальний глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк стверджує, що президент Володимир Зеленський ініціював законопроєкти про скорочення повноважень суду, перебуваючи "під певним тиском". Ці законопроєкти суддя назвав політично вмотивованими.
Джерело:"Суспільне"
Вовк визнав, що президент скористався своїм конституційним правом на внесення відповідних законопроєктів на розгляд до Ради.
Важливо Зеленський вже вніс до Ради законопроєкти про скорочення повноважень ОАСК
Що заявив Вовк
Суддя запевняє, що ініціатива Зеленського нібито з’явилась під певним тиском. Однак Вовк не сказав, під чиїм тиском.
Чиїм саме – МВФ чи то їх представників – підприємців, так званих "представників громадянського суспільства", — точно сказати складно,
– стверджує очільник ОАСК.
Крім того, Вовк каже, що внесення таких законопроєктів є "скоріше політично вмотивованим", аніж обґрунтованим об'єктивними причинами. Однак Вовк заявив, що позиція ОАСК – нейтральна. Глава зазначив, що суд продовжуватиме здійснювати правосуддя.
Що цьому передувало
- У Верховній Раді 15 лютого зареєстрували законопроєкти про скорочення повноважень ОАСК. Раніше їх анонсував глава держави.
- Зокрема, низку судових спорів хочуть забрати з виключної підсудності ОАСК та передати їх Верховному суду як суду першої інстанції.
- До речі, 2 законопроєкти Зеленський позначив як невідкладні.
- Перед тим ОАСК відзначився своїми скандальними рішеннями. Наприклад, повернув проспекту Степана Бандери у Києві стару назву – Московський.
- Також ОАСК скасував постанову Кабміну про нову редакцію українського правопису.
- Самого Вовка ж підозрюють у спробі захоплення влади.
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