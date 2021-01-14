Профільний комітет підтримав скорочення кількості нардепів у Верховній Раді. Якщо президентський законопроєкт підтримає необхідна кількість депутатів, то вже в наступному складі парламенту їх якраз і буде 300.

Позиція "Слуги народу"

Проєкт закону має підтримати не менш ніж дві третини від конституційного складу Верховної Ради, тобто 300 депутатів. Про це повідомила депутатка з фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук на 24 каналі.

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"Я голосувала "за" попереднє схвалення в парламенті і в опитуванні президента голосувала за скорочення. І я готова підтримати при голосуванні в цілому. Тут треба 300 голосів і нашої фракції не буде достатньо, навіть якщо 100% проголосують. Однозначно потрібна підтримка інших фракцій", – пояснила Євгенія Кравчук.

За її словами, раніше колишній лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук підтримував скороченням кількості депутатів, так само тодішня кандидатка в президенти Юлія Тимошенко згадала таку ініціативу в свій програмі.

Однак зараз і "Голос", і "Батьківщина" утрималась при голосуванні в комітеті за це рішення. Це демонструє те, як міняється думка від точки сидіння,

– сказала вона.

Як на це відреагують олігархи

Євгенія Кравчук пояснила: "Я думаю, що у великого бізнесу, олігархів завжди буде спокуса якось впливати політично на рішення тих чи інших депутатів, я думаю, що до наступних виборів всі проаналізують, зокрема і ми, якісь певні лобіювання окремих інтересів і коли будуть делегувати кандидатів від партій, то вони, зокрема, врахують, чи дотримувались депутати партійної дисципліни, чи відповідали за свої слова перед фракцією чи перед кимось".

Що кажуть у "Голосі"

Депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин заявив, що в програмі фракції є положення про скорочення кількості депутатів.

"В принципі, кількість депутатів на ефективність роботи представницького органу впливає мінімально, більше впливає їхній професіоналізм. Минулий склад і цей мав однакову кількість нардепів, але якість підготовлених і прийнятих законопроєктів минулим складом і цим складом суттєво різняться. На жаль, з гіршим результатом для чинного. Чому? Бо професійний рівень, зокрема зручної частини представників монобільшості, які вперше потрапили в парламент, є малозадовільним", – зазначив він.

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Однак, за словами Юрчишина, президентська ініціатива про скорочення кількості депутатів до 300 містить й інші положення, як, наприклад, з Конституції забирається положення про персональне пряме голосування.

До такого впровадження ставляться зі засторогою дуже багато розвинених країн. Наприклад, використання певних елементів електронного декларування США зазнало атак з боку Росії. А рівень захисту виборчої системи США і України не до порівняння,

– сказав депутат.

Також додав: "Поєднуючи скорочення кількості депутатів зі зміною системою голосування, президент готує шлях до ймовірних фальсифікацій в подальшому голосуванні, хотячи цього чи ні, або створює умови, щоб за цю позицію не проголосували достатня кількість депутатів. Партія "Голос" ще буде визначатись, чи ми готові заради скорочення кількості депутатів ставити міну сповільненої дії на систему прямих виборів і участі у виборах. Остаточна позиція "Голосу" буде сформована, коли закон буде в залі"