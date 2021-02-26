Складу злочину немає: як суд сам собі протирічить у справі Стерненка

У дискусії про вирок Стерненку за всіма розмовами про білінг, марку авто і хто що з'їв на сніданок загубилася одна "маленька" деталь: складу злочину, за який засудили Сергія, немає.

І це, як не дивно, написано в самому вироку.

Читайте також Як не збожеволіти: що треба розуміти про вирок Стерненку

Корисливого мотиву немає: що не так з вироком Сергію

Злочин, передбачений ч. 2 ст. 187 КК "Розбій" (за який, власне, хлопців і засудили) обов'язково передбачає корисливий мотив, причому у групи осіб і за попередньою змовою. Диспозиція статті так і починається: "Напад з метою заволодіння чужим майном..."

Це означає, що від самого початку планування злочину двома представниками "Правого сектору" і ще чотирма невстановленими особами (теж питання – чому їх не встановило слідство – чи не тому, що потрібен був саме Стерненко) мало виглядати десь так: "Слухайте, а давайте схопим того чувака, одягнем йому на голову мішок, десь возитимем, битимем, стрілятимем зі стартового пістолета, триматимем цілу ніч на підвалі, бо... в нього є 300 грн (близько 15€) і дві сім-карти! Це буде по 2,5 євро на кожного. І подзвонити можна! Ото заживем!". Хтось реально вірить, що кілька представників "Правого сектору" викрали депутата-сепара з метою заволодіння його 2,5 євро на людину?

Найцікавіше, що в це не вірить і суддя. Бо у вироку дуже детально описані обставини нібито викрадення з метою переконати депутата скласти мандат. А от про корисливі мотиви практично нічого немає.

Більше того, як обтяжуючу обставину суд прямо вказує "вчинення злочину у зв'язку з виконанням потерпілим службового та громадського облв'язку". Тобто сам суд фактично констатує, що корисливого мотиву немає, а є зовсім інший. А значить... немає і складу злочину.

В версії слідства багато нестиковок, абсурду і недопустимих доказів. Але навіть якщо уявити, що все, про що пише слідство – і про викрадення, і про підвал, і вимоги до депутата скласти мандат, правда, це не доводить, а спростовує наявність корисливого мотиву, а значить – складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК "Розбій", за який засудили Стерненка і Демчука і за що дали 7 років і 3 місяці тюрми.

Рекомендуємо! Коли законність в дефіциті: чому люди вийшли за Стерненка під офіс Зеленського

Нагадаю, строки притягнення до відповідальності за суто викрадення (навіть якщо таке мало місце) сплили ще рік тому.