Чи складатимуть іспит з української люди, які вже перебувають на держпосаді
Усі претенденти на посади в органах державної влади мають скласти іспит з української мови. Окрім того, майбутні посадовці повинні отримати сертифікат про рівень володіння державною мовою.
Такі іспити є у кожній країні. Про це уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів в інтерв'ю Укрінформу.
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Це абсолютно нормально, коли державний службовець, вступаючи на державну службу, має у своєму резюме інформацію про рівень володіння та серійні номери сертифікату державного зразка,
– наголосив Кремінь.
Окрім того, він зауважив, що люди, робота яких пов'язана з міжнародною діяльністю, мусять надати сертифікати про рівень володіння певними іноземними мовами.
Кремінь зізнався, що і сам готовий скласти іспит з української.
Що відомо про іспит з української для держслужбовців
- 16 липня 2021 року набуде чинності норма закону про мову, відповідно до якої усі претенденти на посаду в органах державної влади чи місцевого самоврядування мають скласти іспит з української.
- Насамперед іспит складатимуть міністри, чиновники, керівники обласних державних, районних адміністрацій, держпідприємств, прокурори.
- Для нардепів відповідний іспит наразі не буде обов'язковим.
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