Усі претенденти на посади в органах державної влади мають скласти іспит з української мови. Окрім того, майбутні посадовці повинні отримати сертифікат про рівень володіння державною мовою.

Такі іспити є у кожній країні. Про це уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів в інтерв'ю Укрінформу.

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Це абсолютно нормально, коли державний службовець, вступаючи на державну службу, має у своєму резюме інформацію про рівень володіння та серійні номери сертифікату державного зразка,

– наголосив Кремінь.

Окрім того, він зауважив, що люди, робота яких пов'язана з міжнародною діяльністю, мусять надати сертифікати про рівень володіння певними іноземними мовами.

Кремінь зізнався, що і сам готовий скласти іспит з української.

Що відомо про іспит з української для держслужбовців

16 липня 2021 року набуде чинності норма закону про мову, відповідно до якої усі претенденти на посаду в органах державної влади чи місцевого самоврядування мають скласти іспит з української.

Насамперед іспит складатимуть міністри, чиновники, керівники обласних державних, районних адміністрацій, держпідприємств, прокурори.