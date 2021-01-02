У перший день 2021 року патрульні в Україні склали 267 адмінпротоколів через керування транспортом у нетверезому стані. Загалом на Новий рік від українців надійшло понад 7 тисяч викликів.

На вулиці міст та сіл України 1 січня виїхали 1 577 екіпажів поліцейських. Про це повідомили у фейсбуці Патрульної поліції.

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Від людей на спецлінії 102 надійшло 7 294 виклики. За результатами перевірок патрульні склали 267 адмінматеріалів на водіїв за керування з ознаками сп'яніння.

Довідка. За 2019 рік поліцейські оформили й скерували до суду 115 тисяч протоколів про керування транспортом у нетверезому стані. У середньому щодня складали по 315 протоколів. За перші 6 місяців 2020 року оформили 67 692 протоколів, тобто приблизно 370 на день.