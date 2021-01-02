Скількох п'яних водіїв патрульні спіймали на Новий рік
У перший день 2021 року патрульні в Україні склали 267 адмінпротоколів через керування транспортом у нетверезому стані. Загалом на Новий рік від українців надійшло понад 7 тисяч викликів.
На вулиці міст та сіл України 1 січня виїхали 1 577 екіпажів поліцейських. Про це повідомили у фейсбуці Патрульної поліції.
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Від людей на спецлінії 102 надійшло 7 294 виклики. За результатами перевірок патрульні склали 267 адмінматеріалів на водіїв за керування з ознаками сп'яніння.
Яка відповідальність за водіння п'яним?З 1 липня 2020 року в Україні посилили покарання за водіння транспортних засобів у нетверезому стані. На порушників чекає штраф від 1 000 до 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тисяч до 34 тисяч гривень) з позбавленням права керувати транспортом до 3 років. А штраф за повторне правопорушення сягає 51 тисячі гривень.
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