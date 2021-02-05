Вакцинація проти коронавірусу в Україні має стартувати вже у лютому 2021 року. За прогнозами очільника МОЗ Максима Степанова, до кінця місяця мають вакцинувати 500 тисяч українців.

Такі цифри озвучив Степанов в ефірі одного з українських телеканалів. Він зазначив, що до кінця лютого Україна отримає загалом мільйон доз вакцин.

Важливо Україна отримає 12 мільйонів доз вакцин від AstraZeneca та Novavax

За прогнозами МОЗ, цього вистачить, щоб пройти перший етап вакцинації.

Цього достатньо, щоб вакцинувати 500 тисяч наших громадян для того, щоб почати й практично повністю пройти перший етап вакцинації,

– заявив Степанов.

Міністр охорони здоров'я зауважив, що Україна уклала угоду про поставку 12 мільйонів доз вакцин проти COVID-19. Мовиться про вакцини компаній AstraZeneca та NovaVax. Крім того, за словами Степанова, Україні вдалося отримати дозвіл на екстрене медичне застосування вакцин.

Зверніть увагу! Раніше головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко сказав, що в Україні планують робити щомісяця приблизно 5 мільйонів щеплень від коронавірусу. Якщо буде необхідність, цю цифру збільшуватимуть.

Вакцинація в Україні: головне

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в Україні розпочнеться 15 лютого. Однак у випадку форс-мажорних обставин дату можуть змістити на пізніший час.

Уряд підготував план компанії вакцинації населення. "Дорожня карта" складається з 5 етапів.

Спершу українців щеплюватимуть препаратом від Pfizer-BioNTech, згодом країна отримає вакцину від AstraZeneca.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу