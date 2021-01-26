Президентський рейтинг: скільки людей підтримують Зеленського наприкінці січня 2021

Якби найближчим часом в Україні відбулися вибори президента, то більшість голосів виборців здобув би чинний очільник держави Володимир Зеленський. На друге місце піднявся лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко, на третьому – глава "Батьківщини" Юлія Тимошенко.
Джерело: КМІС.
За Зеленського готові проголосувати 19,8% з тих, хто вже визначився.
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Свіжий президентський рейтинг
У порівнянні з попередніми опитуваннями, змінилась ситуація у трійці лідерів. З 2 місця на 4 опустився нардеп від ОПЗЖ Юрій Бойко. На 2 позицію піднявся 5-ий президент Петро Порошенко, на третю – лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.
Рейтинг на президентських виборах станом на кінець січня 2021:
- Володимир Зеленський – 19,8% опитаних, які визначилися і голосуватимуть;
- Петро Порошенко – 15,7%;
- Юлія Тимошенко – 11,8%;
- Юрій Бойко – 11,0%;
- Ігор Смешко – 8,9%;
- Віктор Медведчук – 7,5%;
- Володимир Гройсман – 5,8%;
- Анатолій Шарій – 4,2%;
- Арсеній Яценюк – 3,4%;
- Сергій Притула – 2,5%;
- Олег Тягнибок – 2,1%;
- Віталій Кличко – 0,9%;
- Олександр Вілкул – 0,9%;
- Кіра Рудик – 0,3%;
- інший кандидат – 5,3%.
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Президентський рейтинг наприкінці січня 2021 / Інфографіка 24 каналу
Упродовж 22 січня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 3,1% — для показників, близьких до 50%, 2,7% — для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 12%, 1,4% — для показників, близьких до 5%.
Попередні опитування
Дані "Рейтингу" за 2 – 4 січня 2021
- Володимир Зеленський – 26,2% опитаних, які визначилися і голосуватимуть;
- Юрій Бойко – 16,6%;
- Петро Порошенко – 13,3%;
- Юлія Тимошенко – 10,5%;
- Ігор Смешко – 6,4%;
- Володимир Гройсман – 6,1%;
- Олег Ляшко – 4,7%;
- Сергій Притула – 4,1%;
- Олег Тягнибок – 2,6%;
- Віталій Кличко – 2,3%;
- інший кандидат – 7,3%.
Дані КМІС за 17 – 23 грудня
- Володимир Зеленський – 27% опитаних;
- Юрій Бойко – 14,7%;
- Петро Порошенко – 13,7%;
- Віктор Медведчук – 8,7%;
- Юлія Тимошенко – 7,5%;
- Олег Ляшко – 6,3%;
- Володимир Гройсман – 5,5%;
- Сергій Притула – 4,1%;
- Дмитро Разумков – 3,4%;
- Віталій Кличко – 2,2%;
- Олег Тягнибок – 1,7%;
- Олександр Вілкул – 1,2%;
- Андрій Білецький – 0,9%;
- Ігор Палиця – 0,8%;
- інший кандидат – 2,2%.
Дані дослідження "Рейтинг" за 16 – 20 грудня
- Володимир Зеленський – 26,5%,
- Петро Порошенко – 14,3%;
- Юрій Бойко – 10,1%;
- Юлія Тимошенко – 9,8%;
- Віктор Медведчук – 7,7%.
- Володимир Гройсман – 6,44%;
- Ігор Смешко – 6%;
- Дмитро Разумков – 4,1%;
- Олег Ляшко – 3,6%;
- Сергій Притула – 2,9%;
- Віталій Кличко – 2,2%;
- Олег Тягнибок – 2,2%;
- інший кандидат – 4,2%;
- важко відповісти – 4,4%.
Зверніть увагу!
Рейтинг кандидатів у президенти / Інфографіка 24 каналу
Опитування проводили майже на всій території України, окрім окупованих Криму та Донбасу. Опитували українців віком від 18 років. Вибірка – репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Загалом опитали 2 тисячі людей. Метод опитування – особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження – не більше ніж 2,2%.
Дані опитування центру Разумкова за 4 – 9 грудня
- Володимир Зеленський – 28%;
- Петро Порошенко – 19%;
- Юрій Бойко – 17%;
- Юлія Тимошенко – 8%;
- Ігор Смешко – 6%;
- Володимир Гройсман – 4%;
- Анатолій Гриценко – 3%;
- Дмитро Разумков – 2,5%
- Руслан Кошулинський – 2%
- Олег Ляшко – 2%;
- Віталій Кличко – 1,5%;
- Олександр Вілкул – 0,9%.
За кого збиралися голосувати українці у листопаді
- Володимир Зеленський – 31%;
- Петро Порошенко – 21%;
- Юрій Бойко – 17%;
- Юлія Тимошенко – 8%;
- Ігор Смешко – 6%;
- Руслан Кошулинський – 3%;
- Олег Ляшко – 2%;
- Олександр Вілкул – 1%.
Актуально Довіра до Зеленського продовжує падати: результати нового опитування
Президентський рейтинг за листопад / Інфографіка 24 каналу