Президентський рейтинг: скільки людей підтримують Зеленського наприкінці січня 2021

Якби найближчим часом в Україні відбулися вибори президента, то більшість голосів виборців здобув би чинний очільник держави Володимир Зеленський. На друге місце піднявся лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко, на третьому – глава "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Джерело: КМІС.

За Зеленського готові проголосувати 19,8% з тих, хто вже визначився.

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Свіжий президентський рейтинг

У порівнянні з попередніми опитуваннями, змінилась ситуація у трійці лідерів. З 2 місця на 4 опустився нардеп від ОПЗЖ Юрій Бойко. На 2 позицію піднявся 5-ий президент Петро Порошенко, на третю – лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Рейтинг на президентських виборах станом на кінець січня 2021:

Володимир Зеленський – 19,8% опитаних, які визначилися і голосуватимуть;

Петро Порошенко – 15,7%;

Юлія Тимошенко – 11,8%;

Юрій Бойко – 11,0%;

Ігор Смешко – 8,9%;

Віктор Медведчук – 7,5%;

Володимир Гройсман – 5,8%;

Анатолій Шарій – 4,2%;

Арсеній Яценюк – 3,4%;

Сергій Притула – 2,5%;

Олег Тягнибок – 2,1%;

Віталій Кличко – 0,9%;

Олександр Вілкул – 0,9%;

Кіра Рудик – 0,3%;

інший кандидат – 5,3%.



Президентський рейтинг наприкінці січня 2021 / Інфографіка 24 каналу

Попередні опитування

Дані "Рейтингу" за 2 – 4 січня 2021

Володимир Зеленський – 26,2% опитаних, які визначилися і голосуватимуть;

Юрій Бойко – 16,6%;

Петро Порошенко – 13,3%;

Юлія Тимошенко – 10,5%;

Ігор Смешко – 6,4%;

Володимир Гройсман – 6,1%;

Олег Ляшко – 4,7%;

Сергій Притула – 4,1%;

Олег Тягнибок – 2,6%;

Віталій Кличко – 2,3%;

інший кандидат – 7,3%.

Дані КМІС за 17 – 23 грудня

Володимир Зеленський – 27% опитаних;

Юрій Бойко – 14,7%;

Петро Порошенко – 13,7%;

Віктор Медведчук – 8,7%;

Юлія Тимошенко – 7,5%;

Олег Ляшко – 6,3%;

Володимир Гройсман – 5,5%;

Сергій Притула – 4,1%;

Дмитро Разумков – 3,4%;

Віталій Кличко – 2,2%;

Олег Тягнибок – 1,7%;

Олександр Вілкул – 1,2%;

Андрій Білецький – 0,9%;

Ігор Палиця – 0,8%;

інший кандидат – 2,2%.

Дані дослідження "Рейтинг" за 16 – 20 грудня

Володимир Зеленський – 26,5%,

Петро Порошенко – 14,3%;

Юрій Бойко – 10,1%;

Юлія Тимошенко – 9,8%;

Віктор Медведчук – 7,7%.

Володимир Гройсман – 6,44%;

Ігор Смешко – 6%;

Дмитро Разумков – 4,1%;

Олег Ляшко – 3,6%;

Сергій Притула – 2,9%;

Віталій Кличко – 2,2%;

Олег Тягнибок – 2,2%;

інший кандидат – 4,2%;

важко відповісти – 4,4%.

Упродовж 22 січня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 3,1% — для показників, близьких до 50%, 2,7% — для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 12%, 1,4% — для показників, близьких до 5%.



Рейтинг кандидатів у президенти / Інфографіка 24 каналу

Дані опитування центру Разумкова за 4 – 9 грудня

Володимир Зеленський – 28%;

Петро Порошенко – 19%;

Юрій Бойко – 17%;

Юлія Тимошенко – 8%;

Ігор Смешко – 6%;

Володимир Гройсман – 4%;

Анатолій Гриценко – 3%;

Дмитро Разумков – 2,5%

Руслан Кошулинський – 2%

Олег Ляшко – 2%;

Віталій Кличко – 1,5%;

Олександр Вілкул – 0,9%.

Опитування проводили майже на всій території України, окрім окупованих Криму та Донбасу. Опитували українців віком від 18 років. Вибірка – репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Загалом опитали 2 тисячі людей. Метод опитування – особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження – не більше ніж 2,2%.

За кого збиралися голосувати українці у листопаді

Володимир Зеленський – 31%;

Петро Порошенко – 21%;

Юрій Бойко – 17%;

Юлія Тимошенко – 8%;

Ігор Смешко – 6%;

Руслан Кошулинський – 3%;

Олег Ляшко – 2%;

Олександр Вілкул – 1%.

Актуально Довіра до Зеленського продовжує падати: результати нового опитування



Президентський рейтинг за листопад / Інфографіка 24 каналу