Президентський рейтинг: Медведчук – у п'ятірці, яка підтримка в Зеленського
Якби найближчим часом в Україні відбулися вибори президента, то більшість голосів виборців здобув би чинний очільник держави Володимир Зеленський. На другому місці перебуває п'ятий президент Петро Порошенко. До п'ятірки лідерів потрапив і кум Путіна Віктора Медведчук.
Свіжий президентський рейтинг
Відповідне дослідження провела соціологічна група "Рейтинг". Опитували вони людей з 16 по 20 грудня.
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Вибори президента: за кого б голосували б українці (відповіді тих, хто голосуватиме та визначився)
- Володимир Зеленський – 26,5%,
- Петро Порошенко – 14,3%;
- Юрій Бойко – 10,1%;
- Юлія Тимошенко – 9,8%;
- Віктор Медчедчук – 7,7%.
- Володимир Гройсман – 6,44%;
- Ігор Смешко – 6%;
- Дмитро Разумков – 4,1%;
- Олег Ляшко – 3,6%;
- Сергій Притула – 2,9%;
- Віталій Кличко – 2,2%;
- Олег Тягнибок – 2,2%;
- інший кандидат – 4,2%;
- важко відповісти – 4,4%.
Попередні опитування
Дані опитування центру Разумкова за 4 – 9 грудня
- Володимир Зеленський – 28%;
- Петро Порошенко – 19%;
- Юрій Бойко – 17%;
- Юлія Тимошенко – 8%;
- Ігор Смешко – 6%;
- Володимир Гройсман – 4%;
- Анатолій Гриценко – 3%;
- Дмитро Разумков – 2,5%
- Руслан Кошулинський – 2%
- Олег Ляшко – 2%;
- Віталій Кличко – 1,5%;
- Олександр Вілкул – 0,9%.
За кого збиралися голосувати українці у листопаді
- Володимир Зеленський – 31%;
- Петро Порошенко – 21%;
- Юрій Бойко – 17%;
- Юлія Тимошенко – 8%;
- Ігор Смешко – 6%;
- Руслан Кошулинський – 3%;
- Олег Ляшко – 2%;
- Олександр Вілкул – 1%.
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