Якби найближчим часом в Україні відбулися вибори президента, то більшість голосів виборців здобув би чинний очільник держави Володимир Зеленський. На другому місці перебуває п'ятий президент Петро Порошенко. До п'ятірки лідерів потрапив і кум Путіна Віктора Медведчук.

Свіжий президентський рейтинг Відповідне дослідження провела соціологічна група "Рейтинг". Опитували вони людей з 16 по 20 грудня. Цікаво ОПЗЖ обігнала "Європейську Солідарність", "Слуга народу – трохи попереду: свіжий рейтинг партій Вибори президента: за кого б голосували б українці (відповіді тих, хто голосуватиме та визначився) Володимир Зеленський – 26,5%,

Петро Порошенко – 14,3%;

Юрій Бойко – 10,1%;

Юлія Тимошенко – 9,8%;

Віктор Медчедчук – 7,7%.

Володимир Гройсман – 6,44%;

Ігор Смешко – 6%;

Дмитро Разумков – 4,1%;

Олег Ляшко – 3,6%;

Сергій Притула – 2,9%;

Віталій Кличко – 2,2%;

Олег Тягнибок – 2,2%;

інший кандидат – 4,2%;

важко відповісти – 4,4%. Зверніть увагу! Опитування проводили майже на всій території України, окрім окупованих Криму та Донбасу. Опитували українців віком від 18 років. Вибірка – репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Загалом опитали 2 тисячі людей. Метод опитування – особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження – не більше ніж 2,2%. Попередні опитування Дані опитування центру Разумкова за 4 – 9 грудня Володимир Зеленський – 28%;

Петро Порошенко – 19%;

Юрій Бойко – 17%;

Юлія Тимошенко – 8%;

Ігор Смешко – 6%;

Володимир Гройсман – 4%;

Анатолій Гриценко – 3%;

Дмитро Разумков – 2,5%

Руслан Кошулинський – 2%

Олег Ляшко – 2%;

Віталій Кличко – 1,5%;

Олександр Вілкул – 0,9%. За кого збиралися голосувати українці у листопаді Володимир Зеленський – 31%;

Петро Порошенко – 21%;

Юрій Бойко – 17%;

Юлія Тимошенко – 8%;

Ігор Смешко – 6%;

Руслан Кошулинський – 3%;

Олег Ляшко – 2%;

Олександр Вілкул – 1%. Актуально Довіра до Зеленського продовжує падати: результати нового опитування

Президентський рейтинг за листопад / Інфографіка 24 каналу