Яку зарплату мають рядові працівники Укрзалізниці: цифри
Середньомісячна заробітна плата основних працівників АТ "Укрзалізниця" в листопаді 2020 року склала 11 681 гривень. Це стосується робітничих професій.
Таку інформацію надали в Укрзалізниці. Про це повідомили на сайті Центру транспортних стратегій.
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Яка середньомісячна зарплата
Середні розміри зарплат такі:
- машиніст локомотива – 19 318 гривень;
- помічник машиніста – 13 603 гривень;
- монтери колії на поточному утриманні залізничних шляхів – 12 011 гривень;
- дорожні майстри – 16 303 гривень;
- мостові та тунельні майстри – 17 612 гривень;
- електромонтери тягових підстанцій – 10 098 гривень.
З березня 2020 року середній розмір заробітної плати в АТ "Укрзалізниця" майже не змінився. Тоді цей показник становив 11 660 гривень.
Раніше очільник Укрзалізниці Володимир Жмак розповів, що його зарплата набагато менше ніж та, що існувала у керівників УЗ ще рік тому.
Середня зарплата в Україні: коротко
- За даними Держстату, середня зарплата в Україні у жовтні 2020 року становила 12 174 гривень.
- За прогнозами Кабміну, номінальна середньомісячна зарплата 2021 року становитиме 13,6 тисячі гривень, у 2022 році – 15,4 тисячі гривень.
- Рівень безробіття знижуватиметься: 2021 року — 9,2% працездатного населення і 8,5% — 2022 року.
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