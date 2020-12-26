Середньомісячна заробітна плата основних працівників АТ "Укрзалізниця" в листопаді 2020 року склала 11 681 гривень. Це стосується робітничих професій.

Таку інформацію надали в Укрзалізниці. Про це повідомили на сайті Центру транспортних стратегій.

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Яка середньомісячна зарплата

Середні розміри зарплат такі:

машиніст локомотива – 19 318 гривень;

помічник машиніста – 13 603 гривень;

монтери колії на поточному утриманні залізничних шляхів – 12 011 гривень;

дорожні майстри – 16 303 гривень;

мостові та тунельні майстри – 17 612 гривень;

електромонтери тягових підстанцій – 10 098 гривень.

З березня 2020 року середній розмір заробітної плати в АТ "Укрзалізниця" майже не змінився. Тоді цей показник становив 11 660 гривень.

Нагадаємо! За даними АТ УЗ, розмір середньої зарплати в Укрзалізниці, станом на вересень 2019 року, був 12 435 гривень. У червні 2019 року зарплата залізничників склала в середньому 11 324 гривень.

Раніше очільник Укрзалізниці Володимир Жмак розповів, що його зарплата набагато менше ніж та, що існувала у керівників УЗ ще рік тому.

Середня зарплата в Україні: коротко

За даними Держстату, середня зарплата в Україні у жовтні 2020 року становила 12 174 гривень.

За прогнозами Кабміну, номінальна середньомісячна зарплата 2021 року становитиме 13,6 тисячі гривень, у 2022 році – 15,4 тисячі гривень.

Рівень безробіття знижуватиметься: 2021 року — 9,2% працездатного населення і 8,5% — 2022 року.

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