Скільки заробляє міністр екології: Абрамовський назвав суму
Очільник Міністерства захисту довкілля та природних ресурів Роман Абрамовський у листопаді отримав приблизно 40 тисяч гривень зарплати. За його словами, йому вистачає цих грошей на життя.
Однак робити якісь інвестиції з отриманої заробітної плати чи дозволяти собі розкіш міністр не може. Про це він розповів в інтерв'ю програми "Міністри в краватках і без" на 24 каналі.
Читайте більше в інтерв'ю Коли українці зможуть пити чисту воду з-під крана: інтерв'ю з міністром екології Абрамовським
"Я прийшов з бізнесу і все життя практично, за виключенням декількох років, працював в бізнесі, тому є певні статки. Я їх не приховую, вони задекларовані", – зазначив Роман Абрамовський.
"Сбербанк" був ближче до дому, більш-менш надійним, і було зручно. Це було ще у 2018 році,
– сказав він.
Абрамовський також розповів, що користується однією автівкою приблизно 11 років, і наразі не збирається її змінювати.
"І це знову про стале споживання. Чим більше ми використовуємо придбані товари, тим краще для довкілля. У мене немає такої звички споживання, мені не потрібна розкіш", – додав урядовець.
Дивіться повне інтерв'ю з Романом Абрамовським на 24 каналі:
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