Очільник Міністерства захисту довкілля та природних ресурів Роман Абрамовський у листопаді отримав приблизно 40 тисяч гривень зарплати. За його словами, йому вистачає цих грошей на життя.

Однак робити якісь інвестиції з отриманої заробітної плати чи дозволяти собі розкіш міністр не може. Про це він розповів в інтерв'ю програми "Міністри в краватках і без" на 24 каналі.

Читайте більше в інтерв'ю Коли українці зможуть пити чисту воду з-під крана: інтерв'ю з міністром екології Абрамовським

"Я прийшов з бізнесу і все життя практично, за виключенням декількох років, працював в бізнесі, тому є певні статки. Я їх не приховую, вони задекларовані", – зазначив Роман Абрамовський.

У своїй декларації за 2018 рік Роман Абрамовський вказав, що володіє понад 2,5 мільйонами гривень та 460 тисячами євро готівкою. Гроші тоді зберігались в українській філії російського "Сбербанку". Однак зараз, за словами міністра, він їх тримає в "Ощадбанку".

"Сбербанк" був ближче до дому, більш-менш надійним, і було зручно. Це було ще у 2018 році,

– сказав він.

Абрамовський також розповів, що користується однією автівкою приблизно 11 років, і наразі не збирається її змінювати.

"І це знову про стале споживання. Чим більше ми використовуємо придбані товари, тим краще для довкілля. У мене немає такої звички споживання, мені не потрібна розкіш", – додав урядовець.

Дивіться повне інтерв'ю з Романом Абрамовським на 24 каналі: