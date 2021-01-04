Скільки заробив міністр інфраструктури Криклій у 2020 році: сума
Владислав Криклій у 2020 році заробив понад 598 тисяч гривень. На посаді міністра інфраструктури чиновнику щомісяця нараховували від 47 до 97 тисяч гривень. Втім, після сплати усіх податків і зборів Криклій отримував трохи меншу суму.
Про зарплату міністра інфраструктури у 2020 році на запит 24 каналу розповіли у Секретаріаті Кабінету Міністрів.
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Згідно з даними, найбільше Криклій заробив у березні – 78 134 гривні чистими, а найменше – у лютому. Тоді після сплати податків Криклій отримав 33 031 гривню.
Зарплата Криклія без податків і зборів
- Січень – 65 440 гривень;
- лютий – 41 032 гривні;
- березень – 97 062 гривні;
- квітень – 63 328 гривень;
- травень – 47 230 гривень;
- червень – 47 230 гривень;
- липень – 47 230 гривень;
- серпень – 47 230 гривень;
- вересень – 68 147 гривень;
- жовтень – 71 233 гривні;
- листопад – 74 558 гривень;
- грудень – 73 275 гривень.
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Скільки Криклій отримав на руки
- Січень – 52 679 гривень;
- лютий – 33 031 гривню;
- березень – 78 134 гривні;
- квітень – 50 979 гривень;
- травень – 38 020 гривень;
- червень – 38 020 гривень;
- липень – 38 020 гривень;
- серпень – 38 020 гривень;
- вересень – 54 858 гривень;
- жовтень – 57 342 гривні;
- листопад – 60 019 гривень;
- грудень – 58 986 гривень.
Зауважимо, у 2020 році міністр інфраструктури сплатив майже 145 тисяч гривень податків і зборів.
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