Владислав Криклій у 2020 році заробив понад 598 тисяч гривень. На посаді міністра інфраструктури чиновнику щомісяця нараховували від 47 до 97 тисяч гривень. Втім, після сплати усіх податків і зборів Криклій отримував трохи меншу суму.

Про зарплату міністра інфраструктури у 2020 році на запит 24 каналу розповіли у Секретаріаті Кабінету Міністрів. Цікаво Зарплата Сергія Шкарлета: скільки міністр-"плагіатор" заробив в уряді Згідно з даними, найбільше Криклій заробив у березні – 78 134 гривні чистими, а найменше – у лютому. Тоді після сплати податків Криклій отримав 33 031 гривню. Зарплата Криклія без податків і зборів Січень – 65 440 гривень;

лютий – 41 032 гривні;

березень – 97 062 гривні;

квітень – 63 328 гривень;

травень – 47 230 гривень;

червень – 47 230 гривень;

липень – 47 230 гривень;

серпень – 47 230 гривень;

вересень – 68 147 гривень;

жовтень – 71 233 гривні;

листопад – 74 558 гривень;

грудень – 73 275 гривень. Читайте також Владислав Криклій: від радника Авакова до міністра інфраструктури Скільки Криклій отримав на руки Січень – 52 679 гривень;

лютий – 33 031 гривню;

березень – 78 134 гривні;

квітень – 50 979 гривень;

травень – 38 020 гривень;

червень – 38 020 гривень;

липень – 38 020 гривень;

серпень – 38 020 гривень;

вересень – 54 858 гривень;

жовтень – 57 342 гривні;

листопад – 60 019 гривень;

грудень – 58 986 гривень. Зауважимо, у 2020 році міністр інфраструктури сплатив майже 145 тисяч гривень податків і зборів.