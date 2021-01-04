Колишній виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Бойко за час перебування на цій посаді заробив понад 23 тисячі гривень. Щоправда, на руки після сплати всіх податків отримав майже 19 тисяч гривень.

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Ці гроші він отримав за неповні 2 місяці – листопад і грудень. Хоча фактично пробув на посаді місяць. Про це мовиться у відповіді Міністерства енергетики на запит журналістів 24 каналу.

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У листопаді оклад Бойка становив 14 150,57 гривні. На руки він отримав 11 391,21.

У грудні оклад був 9 004,91 гривні. На руки – 7 248, 95 гривні.

Загалом нараховано було 23 155,48 гривні. А виплачено 18 640,16 гривні.

Додамо, що Бойко тимчасово очолив Міненергетики 20 листопада. До цього він був заступником тимчасового виконувача міністра енергетики Ольги Буславець. А покинув він цю посаду 21 грудня, коли уряд на його місце призначив Юрія Вітренка.

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