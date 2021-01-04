Скільки заробив Бойко за місяць на посаді очільника Міненергетики
Колишній виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Бойко за час перебування на цій посаді заробив понад 23 тисячі гривень. Щоправда, на руки після сплати всіх податків отримав майже 19 тисяч гривень.
Докладніше про зарплату Бойка на посаді очільника Міненергетики
Ці гроші він отримав за неповні 2 місяці – листопад і грудень. Хоча фактично пробув на посаді місяць. Про це мовиться у відповіді Міністерства енергетики на запит журналістів 24 каналу.
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- У листопаді оклад Бойка становив 14 150,57 гривні. На руки він отримав 11 391,21.
- У грудні оклад був 9 004,91 гривні. На руки – 7 248, 95 гривні.
- Загалом нараховано було 23 155,48 гривні. А виплачено 18 640,16 гривні.
Додамо, що Бойко тимчасово очолив Міненергетики 20 листопада. До цього він був заступником тимчасового виконувача міністра енергетики Ольги Буславець. А покинув він цю посаду 21 грудня, коли уряд на його місце призначив Юрія Вітренка.
Коротко про Юрія Бойка
- Народився він у Рівному в 1972 році.
- У 1995 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю "Автоматичне управління електроенергетичними системами", кваліфікація – інженер-електрик. Має також ступінь МВА (Міжнародний інститут менеджменту, 2002 рік) і кваліфікацію фахівця-юриста (ЛНУ імені Івана Франка, 2013 рік).
- За його плечима – 25 років роботи в енергетичній галузі.
- Перше місце роботи – енергетичний відділ головного енергетика Рівненського радіотехнічного заводу. Потім працював інженером-електриком компанії "Елвіс" (Рівне), інспектором інспекції енергонагляду в "Ей-І-Ес Рівнеенерго".
- З 2003 року працював директором Броварського району електричних мереж компанії "А.Е.С. Київобленерго", потім – на керівних посадах цієї ж компанії в Києві.
- Впродовж 2009 – 2011 років обіймав посаду технічного директора, а потім віцепрезидента приватного підприємства "Управляюча компанія "Метрополія".
- Після того Бойко 2 роки працював керівником правління ПАТ "Чернігівобленерго".
- З 2014 по 2020 рік Бойко був заступником директора з економіки та фінансів державного підприємства "Енергоринок".
- Згідно з декларацією, зарплата Бойка за 2020 рік в "Енергоринку" становить понад 5,8 мільйона гривень, відсотки за депозитама – більш ніж 180 тисяч гривень. На його рахунках в банках перебуває приблизно 1,9 мільйона доларів, 71 тисяча євро та майже 200 тисяч гривень.
- Він є тезкою та однофамільцем колишнього очільника Міністерства енергетики та члена ОПЗЖ Юрія Бойка.
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