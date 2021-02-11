Зеленський – не найбільш високооплачуваний працівник ОПУ: хто заробив у січні більше

11 лютого 2021 , 21:05
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Джерело:

spending.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський у січні 2021 року заробив трохи більше ніж 20 тисяч гривень. Саме таку зарплату йому виплатило Державне управління справами.

Щоправда, це не найбільші гроші, які отримують в Офісі Президента. За розміром зарплати лідирує керівник апарату Олексій Дніпров. Про це свідчать дані єдиного веб-порталу використання публічних коштів spending.gov.ua.

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Зарплати керівників Офісу Президента за січень (від найбільшої до найменшої).

  • Олексій Дніпров – 74,3 тисячі гривень.
  • Заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко – 59,8 тисяч гривень.
  • Очільник ОПУ Андрій Єрмак – 37 тисяч гривень.
  • Заступники Єрмака Юлія Свириденко, Юлія Соколовська і Андрій Смирнов – 35,2 тисяч гривень, 33,5 тисяч гривень та 30,6 тисяч гривень відповідно.
  • Володимир Зеленський – 22,5 тисяч гривень.
  • Ще один заступник Єрмака Олег Татаров – 21,9 тисяч гривень (це найменша зарплата).
  • У видатках Державного управління справами немає інформації щодо винагород Юрія Костюка, Ігоря Жовкви та Романа Машовця (це всі заступники керівника ОПУ).
  • Загалом працівникам Офісу Президента перерахували понад 14 мільйонів гривень.
Зауважимо! Посадовий оклад президента становить 28 тисяч гривень, керівника ОПУ – 18 тисяч гривень, його першого заступника – 16 тисяч гривень, заступника – 15 тисяч гривень. Після звільнення Сергія Трофімова Зеленський ліквідував посаду першого заступника голови ОПУ.


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