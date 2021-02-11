Президент України Володимир Зеленський у січні 2021 року заробив трохи більше ніж 20 тисяч гривень. Саме таку зарплату йому виплатило Державне управління справами.

Щоправда, це не найбільші гроші, які отримують в Офісі Президента. За розміром зарплати лідирує керівник апарату Олексій Дніпров. Про це свідчать дані єдиного веб-порталу використання публічних коштів spending.gov.ua.

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Зарплати керівників Офісу Президента за січень (від найбільшої до найменшої).

Олексій Дніпров – 74,3 тисячі гривень.

Заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко – 59,8 тисяч гривень.

Очільник ОПУ Андрій Єрмак – 37 тисяч гривень.

Заступники Єрмака Юлія Свириденко, Юлія Соколовська і Андрій Смирнов – 35,2 тисяч гривень, 33,5 тисяч гривень та 30,6 тисяч гривень відповідно.

Володимир Зеленський – 22,5 тисяч гривень.

Ще один заступник Єрмака Олег Татаров – 21,9 тисяч гривень (це найменша зарплата).

У видатках Державного управління справами немає інформації щодо винагород Юрія Костюка, Ігоря Жовкви та Романа Машовця (це всі заступники керівника ОПУ).

Загалом працівникам Офісу Президента перерахували понад 14 мільйонів гривень.

Зауважимо! Посадовий оклад президента становить 28 тисяч гривень, керівника ОПУ – 18 тисяч гривень, його першого заступника – 16 тисяч гривень, заступника – 15 тисяч гривень. Після звільнення Сергія Трофімова Зеленський ліквідував посаду першого заступника голови ОПУ.



Як відрізняється мінімальна зарплата в Україні та у її сусідках / Інфографіка 24 каналу