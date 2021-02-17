Монобільшість не працює: "Слуга народу" за 5 місяців проголосувала лише за 2 закони

За 5 місяців роботи парламентська монобільшість від фракції "Слуга Народу" підтримала тільки 2 закони. Решту документів приймали за рахунок інших партій. Тому фактично, монобільшість є недієздатною.

Фракція "Слуга Народу" має права коаліції у Верховній Раді IX скликання. У парламенті їх 247 осіб.

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Але депутати забезпечили 226 голосів "за" тільки для двох законів. Один стосувався оренди державного та комунального майна, а інший був про внесення змін до Бюджетного кодексу. За решту законів проголосувало менше політиків.

За 5 місяців роботи депутати у Верховній Раді ухвалили 86 законів. Законодавчі документи приймали переважно за рахунок голосів депутатів інших фракцій та груп.

За останні 5 місяців роботи із 247 депутатів монобільшості в середньому голосувало лише 206 нардепів. Це означає, що без голосів інших фракцій та груп ВР монобільшість фактично є недієздатною. Дані голосувань показують, що 41 депутат "Слуги Народу" працював у форматі саботажу,

– пояснив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

Які закони саботували "слуги"