Війна на Донбасі: скільки військових вже загинуло у 2021 році

Формально російсько-українська війна розпочалася 12 квітня 2014 року з захоплення перших українських міст, зокрема Слов'янська. Тож у 2021 році війна перетне рубіж між 7 і 8 роками. Від початку 2021 року на Донбасі вже загинули 5 українських захисників.

Джерело: 24 канал

З 27 липня 2020 року на Донбасі діє перемир'я, але бойовики постійно його зривають. Відтак, Україна продовжує зазнавати бойових втрат.

До слова Список загиблих українських військових у 2020 році

Бойові втрати на Донбасі у 2021 році: список

Січень

Олег Андрієнко. Військовий загинув 11 січня внаслідок обстрілу Пісок. У чоловіка залишилась дружина та син, якому ще не було року.

Роман Дзюбенко. Воїна 26 січня поранив ворожий снайпер біля Новоолександрівки. Захисник помер 30 січня в лікарні.

Олександр Отрєп'єв. Військовий загинув 21 січня під Гнутовим від кулі снайпера бойовиків.

Лютий

Дмитро Власенко. Старший матрос загинув через обстріл біля Шумів 2 лютого. Медики годину намагались врятувати 38-річного Власенка, однак не вдалось.

Ще один військовий нібито помер 3 лютого у шпиталі. Хоча його ім'я наразі не оприлюднили. Бойовики начебто скинули гранату безпілотником біля міста Курахове та поранили захисника.

Зверніть увагу! У 2020 році на Донбасі загинуло щонайменше 75 військових. Однак були ще й не бойові втрати.

Зауважимо, що обстрілів та втрат стало дещо менше після режиму "тиші".