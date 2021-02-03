Джерело: 24 канал

З 27 липня 2020 року на Донбасі діє перемир'я, але бойовики постійно його зривають. Відтак, Україна продовжує зазнавати бойових втрат.

До слова Список загиблих українських військових у 2020 році

Зверніть увагу! У 2020 році на Донбасі загинуло щонайменше 75 військових. Однак були ще й не бойові втрати.

Зауважимо, що обстрілів та втрат стало дещо менше після режиму "тиші".