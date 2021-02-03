Війна на Донбасі: скільки військових вже загинуло у 2021 році
Формально російсько-українська війна розпочалася 12 квітня 2014 року з захоплення перших українських міст, зокрема Слов'янська. Тож у 2021 році війна перетне рубіж між 7 і 8 роками. Від початку 2021 року на Донбасі вже загинули 5 українських захисників.
Джерело: 24 канал
З 27 липня 2020 року на Донбасі діє перемир'я, але бойовики постійно його зривають. Відтак, Україна продовжує зазнавати бойових втрат.
До слова Список загиблих українських військових у 2020 році
Бойові втрати на Донбасі у 2021 році: список
Січень
- Олег Андрієнко. Військовий загинув 11 січня внаслідок обстрілу Пісок. У чоловіка залишилась дружина та син, якому ще не було року.
- Роман Дзюбенко. Воїна 26 січня поранив ворожий снайпер біля Новоолександрівки. Захисник помер 30 січня в лікарні.
- Олександр Отрєп'єв. Військовий загинув 21 січня під Гнутовим від кулі снайпера бойовиків.
Лютий
- Дмитро Власенко. Старший матрос загинув через обстріл біля Шумів 2 лютого. Медики годину намагались врятувати 38-річного Власенка, однак не вдалось.
- Ще один військовий нібито помер 3 лютого у шпиталі. Хоча його ім'я наразі не оприлюднили. Бойовики начебто скинули гранату безпілотником біля міста Курахове та поранили захисника.
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