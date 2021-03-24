Всіх знайти вже точно не вдасться, – Жилкін про те, скільки є зниклих безвісти військових

Ще приблизно 60 українських військовослужбовців залишаються у статусі "зниклі безвісти" на Донбасі. Однак ця кількість зменшується.

Такі дані повідомив пошуковець, голова гуманітарної місії "Чорний Тюльпан" у 2014 − 2016 роках Ярослав Жилкін у програмі "11 запитань". Він наголосив, що такі цифри – без урахування цивільних.

Читати повністю інтерв'ю Пошук загиблих, біль матерів та сміття війни: відверте інтерв'ю з пошуковцем Ярославом Жилкіним

"Не рахуючи цивільних осіб, то військовослужбовців, якщо не помиляюсь, є ще приблизно 60 безвісти зниклих", – сказав Жилкін.

Чи можна їх знайти? Можна. Чи вдасться всіх знайти? Ні. Всіх знайти вже точно не вдасться. Чи можемо ми щось зробити? Відповідаю: ми зобов'язані це зробити,

– наголосив волонтер.

Про бойовий дух солдатів

Він точно не знає, як саме це зробити, однак, на його переконання, в цьому криється ключ бойового духу. Це дуже важливо в морально-етичному і патріотичному аспектах виховання.

"Коли солдат бачить, що хай мертвий чи живий, але він гарантовано повернеться додому, він готовий віддати Батьківщині все", – наголосив Жилкін.

І додав, що держава зобов'язана докласти максимальних зусиль і демонструвати це громадськості, щоб повернути кожного хлопця – живого чи мертвого, але повернути.

. За підрахунками, загальна кількість людських втрат через війну на Донбасі (з 14 квітня 2014 року по 31 січня 2021 року), становитьТакі дані на запит " Радіо Свобода " надало Управління Верховного комісара ООН з прав людини 19 лютого 2021 року.

Повністю інтерв'ю з Жилкіним: дивіться відео