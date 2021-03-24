Всіх знайти вже точно не вдасться, – Жилкін про те, скільки є зниклих безвісти військових

Джерело:24 канал
Ще приблизно 60 українських військовослужбовців залишаються у статусі "зниклі безвісти" на Донбасі. Однак ця кількість зменшується.
Такі дані повідомив пошуковець, голова гуманітарної місії "Чорний Тюльпан" у 2014 − 2016 роках Ярослав Жилкін у програмі "11 запитань". Він наголосив, що такі цифри – без урахування цивільних.
Читати повністю інтерв'ю Пошук загиблих, біль матерів та сміття війни: відверте інтерв'ю з пошуковцем Ярославом Жилкіним
"Не рахуючи цивільних осіб, то військовослужбовців, якщо не помиляюсь, є ще приблизно 60 безвісти зниклих", – сказав Жилкін.
Чи можна їх знайти? Можна. Чи вдасться всіх знайти? Ні. Всіх знайти вже точно не вдасться. Чи можемо ми щось зробити? Відповідаю: ми зобов'язані це зробити,
– наголосив волонтер.
Він точно не знає, як саме це зробити, однак, на його переконання, в цьому криється ключ бойового духу. Це дуже важливо в морально-етичному і патріотичному аспектах виховання.
"Коли солдат бачить, що хай мертвий чи живий, але він гарантовано повернеться додому, він готовий віддати Батьківщині все", – наголосив Жилкін.
І додав, що держава зобов'язана докласти максимальних зусиль і демонструвати це громадськості, щоб повернути кожного хлопця – живого чи мертвого, але повернути.
Повністю інтерв'ю з Жилкіним: дивіться відео