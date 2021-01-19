Якщо Росія всупереч санкціям таки добудує "Північний потік-2", Україна зазнає значних фінансових збитків. Адже втратить свої транзитні можливості.

Про фінансові наслідки спорудження російського трубопроводу міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв'ю австрійському виданню Der Standard. Переклад опублікували на сайті Мінфіну.

Зверніть увагу Будівництво Північного потоку-2 можуть припинити: заява Газпрому

Він наголосив, що мовиться про втрату ресурсів та робочих місць. Загалом Україна може втрачати 1,5 мільярда доларів щороку До того ж, транзитна інфраструктура простоюватиме.

Зауважимо, що будівництво "Північного потоку-2" можуть відкласти або призупинити через політичний тиск та відповідні ризики. Таку заяву 19 січня оприлюднили у "Газпромі".

Будівництво "Північного потоку-2": останні новини

США готуються запровадити нові обмеження проти "Північного потоку-2". Вашингтон хоче накласти санкції на російське судно "Фортуна", яке укладає труби у Балтійському морі.

Водночас команда новообраного президента США не виключає можливості припинення санкцій щодо газопроводу. Мовляв, це може покращити відносини з ЄС.

Раніше Німеччина продовжила дозвіл на будівництво російського трубопроводу. Згідно з документом, роботи мають тривати щонайменше до кінця травня.

Довідка. Наразі зведено вже 94% "Північного потоку -2". Залишається побудувати ще 140 кілометрів в економічній морській зоні Данії. Поки роботи на цій ділянці не почали.