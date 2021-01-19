Скільки втратить Україна, якщо Росія добудує "Північний потік-2": сума
Якщо Росія всупереч санкціям таки добудує "Північний потік-2", Україна зазнає значних фінансових збитків. Адже втратить свої транзитні можливості.
Про фінансові наслідки спорудження російського трубопроводу міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв'ю австрійському виданню Der Standard. Переклад опублікували на сайті Мінфіну.
Зверніть увагу Будівництво Північного потоку-2 можуть припинити: заява Газпрому
Він наголосив, що мовиться про втрату ресурсів та робочих місць. Загалом Україна може втрачати 1,5 мільярда доларів щороку До того ж, транзитна інфраструктура простоюватиме.
Будівництво "Північного потоку-2": останні новини
- США готуються запровадити нові обмеження проти "Північного потоку-2". Вашингтон хоче накласти санкції на російське судно "Фортуна", яке укладає труби у Балтійському морі.
- Водночас команда новообраного президента США не виключає можливості припинення санкцій щодо газопроводу. Мовляв, це може покращити відносини з ЄС.
- Раніше Німеччина продовжила дозвіл на будівництво російського трубопроводу. Згідно з документом, роботи мають тривати щонайменше до кінця травня.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter